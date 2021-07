Les GP d'Australie de F1 et MotoGP annulés à cause des contraintes logistiques liées à la pandémie

GP Australie 2019 : Bottas en surclassement - GP Australie 2019 (10/50) - 12/03/2020 Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Australie, première épreuve de la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1. Egalement auteur du tour le plus rapide en course, qui accorde un point de bonus cette année, Valtteri Bottas a devancé son coéquipier britannique Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième à 20.886 secondes, et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), troisième à 22.520 secondes. Les pilotes Ferrari Sebastian Vettel et Charles Leclerc se sont respectivement emparés des quatrième et cinquième places, à près d'une minute du vainqueur. Privé de victoires en 2018 après s'être imposé à trois reprises en 2017 lors de ses débuts chez Mercedes, Valtteri Bottas débute donc la saison 2019 de la plus belle des manières en réalisant un carton plein (26 points). Le Finlandais s'installe en tête du Championnat du Monde pour la première fois de sa carrière avec huit points d'avance sur Lewis Hamilton (18).