Les 25H VW Fun Cup et 24H 2CV de Francorchamps remaniées

La VW Fun Cup et la 2CV Racing Cup ont dévoilé mercredi leur nouveau calendrier pour la saison 2020. Les courses phares des deux séries, les 25 Heures VW Fun Cup et 24H 2CV de Francorchamps, ont été remaniées et se dérouleront du 29 au 31 octobre.

La crise du COVID-19 a forcé les différents championnats belges de sport automobile à totalement modifier leur calendrier, ainsi que le format de leur course principale.

Dès lors, les 25 Heures VW Fun Cup n’auront pas lieu en 2020 et seront remplacées par une course de 12 heures et 30 minutes, qui aura lieu du jeudi 29 au vendredi 30 octobre. Même sort pour les 24H 2CV, qui seront remplacées par une épreuve de 14 heures, qui aura lieu du vendredi 30 octobre au samedi 31 octobre.

A noter que le BGDC, l’officieux championnat de Belgique amateurs, sera également de la partie en course annexe lors de ce meeting au déroulement particulier.

Kronos Events a néanmoins déjà officialisé la date de la prochaine édition, complète, des 25 Heures VW Fun Cup, qui auront lieu du 8 au 11 juillet 2021. L’édition 2020 devait se tenir du 9 au 12 juillet, ce qui avait été rendu impossible par les mesures gouvernementales.

Quant aux 24H 2CV, leur date initiale du 24 au 25 octobre a finalement été attribuée aux 24 Heures de Spa, réservées aux GT3.