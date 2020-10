Les 24 Heures de Spa se dérouleront aussi à huis clos

Test Days des 24H de Spa : Porsche mène la danse, sept constructeurs en une seconde - 24H de... La Porsche 911 GT3 R N.12 de Matt Campbell, Patrick Pilet et Mathieu Jaminet a signé le meilleur temps à l'issue des deux journées d'essais des 24 Heures de Spa-Francorchamps, qui se dérouleront les 24 et 25 octobre prochains. Le bolide du GPX Racing, le team vainqueur l'an dernier, avait signé ce meilleur temps mardi en 2:18.337 au terme de... onze heures d'essais. Des essais qui se sont déroulés sur une piste humide en matinée, puis de plus en plus sèche au cours de l'après-midi et en soirée.