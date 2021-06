Le WTCR de retour au Portugal et sur Auvio (LIVE vidéo 13H)

Après deux premières épreuves disputées sur le mythique circuit du Nürburgring début juin, le WTCR est de retour du côté d'Estoril, au Portugal. Suivez les deux courses au programme ce dimanche en direct vidéo à 13H, puis 16H !

C'est actuellement le Français Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), vainqueur de la deuxième manche en Allemagne, qui occupe la tête du classement général avec 38 points au compteur. Il devance le régional de l'étape, le Portugais Tiago Monteiro (All-Inkl.de Münnich Motorsport), qui s'est imposé lors de la première course de la saison (33 points).

Ce petit séjour sur la Nordschleife a été plus compliqué pour les deux pilotes belges engagés dans ce championnat, Gilles Magnus et Fred Vervisch, qui défendent tous les deux les couleurs de l'équipe belge Comtoyou Team Audi Sport. Le premier, représentant du RACB National Team, est quatorzième du général avec neuf points, le second, pilote officiel Audi, est lui dix-huitième avec un point.

Après le rendez-vous portugais, le WTCR mettra le cap sur l'Espagne et Aragon, où se dérouleront les cinquième et sixième épreuves de la saison le 11 juillet prochain.