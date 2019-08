Le volant d'une Formule 1, un bijou technologique de 50.000 euros

Fermez les yeux et imaginez le volant de votre voiture. A priori, pas très compliqué ; un cercle et trois branches, qui se rejoignent au centre où se trouve le klaxon. Maintenant, même exercice mais pour un volant de Formule 1. A ce moment-là, la tâche se complique quelque peu.

A vrai dire, le volant d’une Formule 1 ressemble davantage à une manette de console de jeux qu’à ce que l’on peut voir dans nos voitures de tous les jours. Un objet high-tech de deux cents grammes à peine mais d’une valeur comprise entre 50.000 et 100.000 euros. Autant ne pas le faire tomber…

A l’arrière, on retrouve tous les accès à la boîte de vitesses. Aisément manipulable, ce côté pile remplace les pédales.

Le côté face, c’est une autre paire de manches. Des boutons à n’en plus finir et même un écran. Bref, autant connaître chaque centimètre carré sur le bout des doigts. Gestion du moteur, des différentiels, de la batterie ou encore du frein moteur… Cette face avant est également agrémentée d’un écran, sur lequel les pilotes peuvent voir en temps réel des informations utiles telles que le temps au tour.

Enfin, au contraire des circuits plus critiques comme Monaco ou Budapest, les pilotes peuvent plus facilement opérer des réglages sur le circuit de Spa-Francorchamps et ses longues lignes droites. Ainsi, quatre à cinq fois par tour, les pilotes communiquent toutes sortes d’informations… À plus de 300 km/h !