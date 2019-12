Le successeur de Neuville est-il connu?

En sport automobile, le RNT, le RACB National Team organisait cette année un volant dans le but de dénicher un jeune pilote de rallye et l'amener au plus haut niveau. La sélection a eu lieu le week-end passé et a sacré Tom Rensonnet, un Verviétois de 21 ans. Le tout sous le regard du maître, Thierry Neuville, qui faisait partie du jury.

" Le RNT Rallye Challenge, c’est une belle initiative pour les jeunes afin de pouvoir montrer leur talent et d’avoir une vraie chance de prouver leurs capacités ".

Neuville sait de quoi il parle, il y a 11 ans c'est lui qui a décroché le volant...

" L’organisation n’était pas tout à fait la même. A la fin j’ai quand même été sélectionné parmi 120 participants comme vainqueur du challenge à l’époque et c’est ça qui a lancé ma carrière ".

Aujourd'hui, 12 victoires et 5 titres de vice champion du monde plus tard le Saint-Vithois est une référence, un exemple pour ces gamins qui rêvent de marcher un jour sur ses traces.

Pour Tom Rensonnet : " C’est une immense fierté pour nous de pouvoir travailler avec lui. Qu’il puisse nous regarder, nous juger, nous donner des conseils pour nous améliorer, c’est juste incroyable ".

Tom et les autres veulent impressionner les membres du jury... au volant de cross car d'abord, ces petites bombinettes de 130 cv conçues par Neuville lui-même.

Place ensuite à une vraie voiture de rallye… C'est à Francorchamps dans le cadre du plus beau circuit du monde qu'ils doivent montrer leur pointe de vitesse et faire étalage de leur talent... Les candidats multiplient les passages en spéciale, améliorent leurs chronos en ayant conscience que c'est leur avenir en sport automobile qui se joue.

" La chance est là, la chance ne se présente pas souvent et c’est maintenant qu’il faut la saisir ".

Ils étaient près de 500 au début de l'aventure. Après 3 mois de sélection, après ces 2 journées de test, il n'en reste qu'un, un talent qui devra se façonner.

" Le talent c’est quelque chose qui a été donné, il faut avoir un certain talent de base pour pouvoir ensuite faire carrière dans ce sport qui reste assez complexe et qui demande énormément de travail ensuite. Ce n’est pas uniquement le talent qui va vous aider à faire une belle carrière. Le talent c’est la base mais ensuite c’est beaucoup de travail, de boulot, de sacrifices, qui font qu’on peut faire une longue carrière dans le monde du rallye ".

C'est Tom Rensonnet, un étudiant en marketing de 21 ans qui a été choisi. Il se voit offrir une saison en championnat de Belgique des rallyes, le début peut-être d'une belle aventure et d'une destinée à la Neuville.