Le "sorcier" tournaisien Pascal Mercier au départ de son premier Dakar

Après avoir visité presque tous les recoins du territoire africain de 1978 à 2007, après onze passages en Amérique du Sud, le Rallye Dakar -pour sa 42ème édition- va étrenner dès ce dimanche 5 janvier un nouveau terrain de jeu : l’immense désert de l’Arabie saoudite, la trentième nation différente à accueillir le plus célèbre rallye-raid du monde.

Ce choix, celui de l’organisateur ASO (qui a signé un contrat de cinq ans avec ce pays géant du pétrole), fait évidemment grincer de nombreuses dents. Notamment celles de nombreuses ONG actives dans la défense des droits de l’Homme et qui rapportent encore régulièrement des faits de torture et d’exécutions sommaires.

Du côté des pilotes, on semble un peu moins " regardant ". The show must go on. 351 véhicules seront sur la ligne de départ : 170 motos et quads, 47 camions, 134 voitures… dont cinq réunies sous le projet " Je peux 2020 " qui offre notamment au Français Alex Alletru, un ancien motocrossman devenu tétraplégique suite à une grave chute, de découvrir le Dakar en tant que pilote.

Pour diriger cette équipe inédite, les patrons du team ont fait appel à un… Belge, Pascal Mercier, qui aura la lourde tâche de gérer 22 personnes sur place. Au quotidien, Pascal Mercier est un garagiste bien connu installé à Kain, dans l’entité de Tournai. Il a toujours été sportif : pilote automobile, coureur à pied chevronné aussi. A tout juste 60 ans, il va donc découvrir le Dakar dans un rôle de manager. Samuël Grulois l’a rencontré avant son départ pour l’Arabie saoudite.

Pascal, vivre le Dakar de l’intérieur, c’est quelque chose qui vous titillait depuis longtemps ?

" C’était un vieux rêve oui ! C’est quand même l’épreuve la plus reconnue au niveau du rallye-raid. En 1978, j’avais assisté à la première présentation de la course par Thierry Sabine. Et depuis ce moment-là, l’idée d’y prendre part se trouvait dans un petit coin de ma tête. Via un groupe français, j’ai donc eu l’opportunité de me lancer. Il cherchait quelqu’un capable de monter de A à Z des buggys SSV CAN-AM et je suis justement spécialisé dans ce type de véhicules. Avec mon équipe, on a gagné le Championnat de France. Les investisseurs nous ont fait confiance en nous demandant d’abord de construire une voiture, puis une deuxième et puis, pour diminuer les coûts du transport et de l’assistance, une troisième ! "

Pour une fois, vous ne serez pas pilote. Alors, quel sera votre rôle exact pendant la course ? Patron ? Manager ? Gestionnaire ?

" Je vais m’occuper de tout l’aspect mécanique. Les voitures rentrent le soir. Je fais un petit débriefing avec les pilotes et copilotes. Je prends note de leurs demandes : un souci radio, une ceinture mal réglée, etc. Chaque jour, on inspecte l’ensemble des véhicules, de l’avant jusqu’à l’arrière. Certaines pièces sont changées tous les jours. A mi-course, on aura une journée de repos et on en profitera pour renouveler de nombreuses pièces comme le pont avant, le cardan, le vario… J’ai cinq mécaniciens sous mes ordres et je dois poser le bon diagnostic. "

On vous surnomme le " sorcier " dans le milieu automobile. Pourquoi ?

" L’année passée, j’ai participé à une course au Maroc. Un matin vers 7 heures, un équipage qui roulait comme moi avec un buggy SSV était complètement dépité. L’équipe avait tenté de réparer le véhicule en rade pendant toute la nuit sans parvenir à trouver la panne. Le pilote était sur le point d’abandonner. Il m’a demandé, en dernier recours, si je pouvais jeter un coup d’œil. Je lui ai directement dit d’aller se préparer et s’habiller… et quand il est revenu vingt minutes plus tard, son moteur tournait ! Le soir, au bivouac, on a commencé à m’appeler le sorcier… "

Je suis pilote et… oui, il y a une petite frustration de ne pas piloter sur ce Dakar !

On le disait plus haut, vous êtes toujours pilote. N’y a-t-il pas une frustration de ne pas être au volant pour votre premier Dakar ?

" C’est certain qu’il y a une petite frustration… J’espère que les pilotes vont bien se débrouiller parce que si ça se passait mal, ce serait sans doute la frustration la plus difficile à gérer ! Mais je sais aussi que mon poste est un poste qui me convient bien. Je vais donner 100% de moi-même pour que toute l’équipe donne 100% d’elle-même. "

Quelle est votre plus grosse crainte ?

" Je dois gérer au total l’entretien de cinq véhicules (dont trois montés par mes soins à Kain). Ma plus grosse crainte, c’est que, par exemple, trois rentrent dans les temps au bivouac et que le lendemain à 4 heures du matin (avec des liaisons de 700-800 kilomètres, il faut partir tôt !), les deux autres ne sont toujours pas revenus. Que fait-on dans ce cas-là ? Il faut avancer avec la course. On ne peut pas pénaliser les pilotes du team qui sont devant. Mais il est difficile d’imaginer abandonner les deux malheureux qui sont peut-être en panne pour une pièce qui coûte à peine 10 euros et que l’on a en plusieurs exemplaires dans le camion… On verra le cas échéant. On a beau avoir des téléphones satellites et deux véhicules d’assistance rapide, c’est quelque chose qui trotte dans ma tête quand même. "

C’est une édition inédite. Tout le monde est sur un pied d’égalité au départ. S’il faut un plan B, tout le monde devra trouver le meilleur plan B. Et à ce petit jeu-là, je me débrouille !

Êtes-vous plus stressé ou plus excité avant d’entamer ce Dakar inédit ?

" Si j’ai accepté ce défi, c’est notamment parce que c’est une édition inédite, la première en Arabie saoudite. Tout le monde est donc sur un pied d’égalité au départ. S’il faut un plan B, tout le monde devra trouver le meilleur plan B. Et à ce petit jeu-là, je me débrouille ! Si le Dakar s’était de nouveau déroulé en Argentine, nous serions partis battus d’avance face à des équipes d’assistance connaissant le terrain par cœur. "

L’Arabie saoudite n’est certainement pas le pays le plus démocratique du monde. Est-ce que cela a joué dans votre réflexion avant d’accepter de vous engager ?

" Moi, je ne me suis pas posé la question. Une course c’est une course ! Mais je sais que des pilotes ne participent pas parce que leurs sponsors ont refusé de les suivre. En ce qui concerne notre sécurité, on sera bien encadré et je n’ai aucune crainte. "

Faites-vous partie des nostalgiques du Dakar d’origine, en Afrique ?

" Ah, c’est certain que l’épreuve n’a plus rien à voir avec le Dakar d’origine ! Les organisateurs ont conservé le nom et c’est pour cela qu’il y a toujours beaucoup de participants. Le décor est différent. Ici, la première semaine sera très difficile avec un peu de caillasse, un peu de montagne, quasi pas de sable. En revanche, la deuxième semaine, il n’y aura que du sable ! Le désert saoudien est immense. "

Un peu comme le marathonien qui franchit la ligne d’arrivée, le pilote qui finit le Dakar dit souvent ‘plus jamais !’. Mais huit jours plus tard, il prépare déjà le suivant en cherchant de nouveaux sponsors !

Le sport automobile a ses pourfendeurs. Depuis sa création, le Dakar a les siens également. Et pourtant, malgré les critiques qui s’abattent sur elle, cette épreuve est toujours bel et bien vivante…

" Oui et je crois que c’est une course qui va encore durer ! D’ailleurs, ASO a signé pour cinq ans avec l’Arabie saoudite. Le Dakar, c’est un peu comme le Tour de France pour un cycliste. Celui qui y participe ne l’oublie jamais. Un peu comme le marathonien qui franchit la ligne d’arrivée, le pilote qui finit le Dakar dit souvent ‘plus jamais !’. Mais huit jours plus tard, il prépare déjà le suivant en cherchant de nouveaux sponsors ! "

On a vu des champions, qui n’étaient pas des pilotes " de désert " à la base, comme Sébastien Loeb ou Carlos Sainz, tentaient l’aventure. Cette année, Fernando Alonso sera au départ. Le Dakar, c’est donc le graal du pilote ?

" C’est exactement ça ! Mais pour être honnête, je n’oserais pas parier sur Alonso. Le sable, le désert, c’est totalement différent d’un circuit de Formule 1. Ici, on ne peut pas s’entraîner sur un PC ! Le plus important, c’est le feeling. Si on perd un quart d’heure en prenant une mauvaise direction, on doit rouler un quart d’heure dans l’autre sens pour revenir au point initial. Et une fois revenu, on est toujours perdu et on doit seulement retrouver notre route ! Il ne faut pas oublier que le copilote a, pour moi, 50% de responsabilités dans l’équipage. "