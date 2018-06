Le RACB National Team lance son Volant TCR avec le soutien d’Audi Sport

Un Volant sera organisé dans les prochains mois pour dénicher la nouvelle pépite du sport automobile belge. L’enjeu est exceptionnel: pour 30 € maximum, le lauréat disputera la totalité du Championnat TCR Benelux 2019 sur une Audi RS 3 LMS engagée par le RACB National Team. Audi Sport s’implique dans ce programme.

Le sport automobile belge traverse une période exceptionnelle. Un âge d’or grâce à un représentant au plus haut niveau en circuit avec Stoffel Vandoorne, pilote titulaire en Formule 1 et Thierry Neuville, l’un des principaux acteurs du Championnat du Monde de Rallye. Trait commun entre ces deux compatriotes hors-normes : ils sont issus de la filière RACB National Team.

Ce constat n’empêche pas la remise en question. Régulièrement, des Volants sont mis sur pied pour amener les jeunes talents au plus haut niveau du sport automobile. Ce sera encore le cas dans les prochaines semaines avec l’organisation d’un Volant en Tourisme.

"D’un côté, la mission première du RNT est d’être en recherche perpétuelle de jeunes talents", précise Geoffroy Theunis, le Manager du RACB National Team. "De l’autre, le Tourisme a démontré à quel point il est devenu l’une des disciplines majeures du sport automobile. On peut très bien faire carrière dans cette catégorie sans passer par la Formule 1. C’est précisément à ces jeunes gens et à ces jeunes filles que notre prochain Volant s’adresse."

Concrètement, les candidats devront être belges et nés entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 2003. Il n’est pas nécessaire de posséder une expérience en compétition pour participer. Le prix d’inscription est démocratique: 10 €. Que l’on peut multiplier par trois, le nombre maximal de tentatives de qualifications sur simulateur. Cette première phase s’échelonnera sur 12 dates en septembre.

C’est l’exigeant circuit de Zolder qui servira à réaliser une première sélection. Les 36 meilleurs performers sur le plan chronométrique seront confrontés à une autre épreuve sur simulateur également. Cette fois, son tracé sera tenu secret et les demi-finalistes devront également se présenter devant un jury d’experts.

A l’issue de cette confrontation, 6 lauréats (5 candidats issus du concours + le pilote belge le mieux classé du TCR Benelux 2018 répondant aux critères d’éligibilité) seront convoqués, en novembre, à Neuburg dans les infrastructures d’Audi Motorsport Competence.

"Quand on connait la réputation d’Audi en sport automobile, cette nouvelle devrait booster les jeunes gens et jeunes filles qui veulent s’impliquer à fond dans cette discipline", analyse Geoffroy Theunis. "Pour le RACB National Team, c’est aussi une belle preuve de crédibilité et la reconnaissance du travail accompli jusqu’à présent."

Au terme de la finale, le lauréat intègrera le RACB National Team et aura la garantie de disputer la totalité du Championnat TCR Benelux 2019 au volant d’une Audi RS 3 LMS bichonnée par Comtoyou Racing. Pour 30 € maximum !

Pour tout renseignement ou inscription : www.facebook.com/RACBNationalTeam ou www.racbnationalteam.be