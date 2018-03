Le RACB lance le "Girls On Track", nouveau programme de la FIA

La FIA a présenté, à Genève, et à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, le "European Young Women Programme" en présence de Jean Todt, Président de la FIA et de Michèle Mouton, Présidente de la Commission des Femmes dans le Sport Automobile. Les ambassadrices du projet, les pilotes Susie Wolff et Tatiana Calderón ainsi que Peter Sørensen, Chef de la Délégation de l’Union Européenne auprès des Nations Unies à Genève y participent également.

Le "Girls On Track Karting Challenge", cofinancé par l’Union Européenne, a pour objectif de promouvoir le sport automobile chez les jeunes filles âgées de 13 à 18 ans.

Huit pays européens ont été retenus pour ce projet, l’Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie et la Suède et la Belgique, par l’intermédiaire du Royal Automobile Club of Belgium.

Durant le courant de l’année 2018, chaque fédération organisera des épreuves de Karting Slalom, disputées dans les centres-villes ou lors de manifestations sportives, à destination des adolescentes. Par cette initiative, la FIA espère intéresser plus de 3000 jeunes filles. En Belgique, trois journées de karting slalom seront organisées entre le mois de juillet et d’octobre.