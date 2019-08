Le poleman Charles Leclerc : "J'espère qu'il n'y aura pas de grain de sable demain"

Satisfait mais pas euphorique, voilà l’attitude affichée par Charles Leclerc au carré interview, à l’issue des qualifications. Le Monegasque a décroché une nouvelle pôle, attendue au vu des essais libres. "Au début du tour, c’était chaud car il y avait beaucoup de trafic. Ensuite, j’ai pu faire mon tour tranquille et là, je suis content.

Mais il faut encore qu’on bosse. Vendredi, ça n’a pas été fameux en situation de course. L’écart n’est pas plus important qu’hier. Sur papier, c’est correct mais demain Mercedes sera plus rapide. Ça ne va pas être facile."

Peut-on imaginer une course d’équipe des Ferrari pour empêcher Mercedes de l’emporter mais surtout pour assurer une victoire Rouge ? "Je ne sais pas, il faut que je discute avec le team. J’espère qu’il n’y aura pas de grain de sable demain pendant la course. J’apprends toujours de mes erreurs et j’espère une course propre ainsi qu’une première victoire."

Vous pourrez suivre le Grand Prix de Belgique demain dès 14h45 sur la Une, sur Auvio et ici même.