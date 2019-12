Le parcours des Legend Boucles de Bastogne revu en profondeur

Legend Boucles de Bastogne 2017 : Victoire de Thierry Neuville - Legend Boucles de Bastogne 2017 -... Thierry Neuville, sur Porsche, a remporté l’édition 2017 des Legend Boucles de Bastogne. Le Belge, qui pilote une Hyundai i20 en WRC, s'est imposé devant Bernard Munster, vainqueur l'an dernier, et Patrick Snijers. Neuville, qui a signé le meilleur temps de toutes les 18 spéciales, inscrit pour la première fois son nom au palmarès des Legend Boucles. "J'ai vraiment passé un super week-end. On a pris un max de plaisir dans cette auto et j'espère qu'on a assuré le spectacle. On a clairement dominé mais c'est logique vu que l'on passe trois à quatre jours par semaine dans une voiture de course. J'ai pu constater ici que le rallye reste vraiment un sport très populaire en Belgique. Je garderai surtout l'image de la foule. Impressionnant!" Absent l’an dernier, François Duval, qui reste sur trois succès consécutifs aux Legend entre 2013 et 2015, a connu un problème mécanique d'entrée de jeu. Le duel avec Neuville, vice-champion du monde des rallyes, n'aura donc jamais débuté.