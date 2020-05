le Nascar annonce le retour des courses à partir du 17 mai

Le championnat automobile américain NASCAR pourrait reprendre à la mi-mai, selon les organisateurs qui espèrent pouvoir encore aligner les courses après une interruption de près de deux mois en raison du coronavirus, avec sept courses à huis clos programmées en onze jours.

La saison américaine en NASCAR pourrait ainsi reprendre le 17 mai par deux courses à Darlington, d'abord par un 400 miles le dimanche puis une autre sur 310 miles le mercredi.

Deux courses sur le Charlotte Motor Speedway, les Coca-Cola 600 le dimanche 24 mai, puis le mercredi 27 une course de 310 miles sont ainsi reprogrammés.

La troisième semaine sera composée de deux courses sur short track, avec Martinsville le dimanche 31 mai, puis Bristol le mercredi 3 juin. L'épreuve d'Atlanta serait repositionnée au 7 juin, une semaine avant Homestead.

Le calendrier devrait être révélé dans la semaine, ainsi que les modalités des courses, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes admises sur place pour les premières épreuves.

Ce très populaire championnat américain de courses automobiles avait été interrompu mi-mars en raison du coronavirus, une interruption avait été décrétée jusqu'au 9 mai.

"Le Nascar et ses équipes sont impatients et enthousiastes de reprendre la course et sont conscients de la responsabilité qui accompagne le retour à la compétition", a déclaré Steve O'Donnell, vice-président exécutif et directeur du développement de l'instance.

Le championnat "reviendra dans un environnement qui assurera la sécurité de nos concurrents, des officiels et de tous ceux de la communauté locale. Nous remercions les responsables locaux, étatiques et fédéraux et les experts médicaux, ainsi que tout le monde dans l'industrie, pour le soutien sans précédent dans notre retour à la course", a-t-il ajouté.

Pas moins de 36 épreuves dans trois séries doivent être courues pour aller au bout du calendrier.