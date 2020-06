Le DTM de retour à Spa-Francorchamps début août, deux meetings à Zolder en octobre

Le DTM, le prestigieux championnat allemand des voitures de tourisme, a dévoilé ce mercredi le calendrier revu et corrigé de sa saison 2020. Et surprise : il fera étape à Spa-Francorchamps (à huis clos) les 1er et 2 août, alors que Zolder accueillera deux meetings durant deux week-ends consécutifs les 10, 11, 17 et 18 octobre.

Spa-Francorchamps n'a plus accueilli le DTM depuis quinze ans (2005), alors que Zolder a fait sa réapparition au calendrier en 2019.

Au cours des dix meetings prévus cette saison (trois sur le sol belge, six en Allemagne, un aux Pays-Bas), seize pilotes s'affronteront. Depuis le retrait de Mercedes (et, dans une moindre mesure d'Aston Martin), il n'y a plus que deux marques engagées dans la compétition : Audi (qui quittera la discipline à la fin de la saison) et BMW.

Côté belge, l'équipe WRT est de la partie chez Audi, avec les jeunes Edward Jones, Fabio Scherer et Ferdinand Habsburg au volant, et l'équipe RBM est toujours bien présente chez BMW, avec trois M4 confiées à Philipp Eng, Sheldon Van der Linde et Jonathan Aberdein.

L'une des principales attractions de la saison 2020 est l'arrivée dans la discipline du Polonais Robert Kubica (BMW M4), qui était encore actif en Formule 1 la saison dernière.