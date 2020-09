Le Covid sourit aux grands rallyes belges !

C’est officiel. L’information a été démasquée. Le Spa Rally sera le finale du championnat d’Europe 2020. Après Ypres-Francorchamps assuré d’organiser la finale du WRC (19-22 novembre), c'est au tour du Spa Rally d’annoncer avec une fierté belge bien légitime l’aboutissement d’un projet ambitieux ! L’épreuve qui a succédé aux légendaires Boucles de Spa va donc elle aussi accéder au championnat d’Europe… comme les Boucles de 1976 à 2003 !

Spa Rally championnat d’Europe les 12-13 décembre Spa accueillera les ténors du championnat d'Europe les 12 et 13 décembre. - © Tous droits réservés L’information a été officialisée par Eurosport Events et DG Sport. L’édition 2020 du Spa Rally avait d’abord fait l’objet d’un report en mars dernier pour les raisons que l’on sait, elle ne sera pas annulée et, cerise sur le gâteau, retrouvera place au calendrier le week-end des 12 et 13 décembre, et servira de finale à la compétition FIA ERC, soit le très officiel Championnat d’Europe des Rallyes !



"Nous observons depuis un certain temps le Spa Rally, et nous avons toujours été impressionnés par l’approche proactive, le soin apporté aux détails et le sens de l’organisation et de la promotion de Christian Jupsin et son équipe DG Sport, commente Jean-Baptiste Ley, coordinateur ERC chez Eurosport Events. Nous avions déjà envisagé que le Spa Rally rejoigne l’ERC, et il est très heureux que ces discussions puissent aboutir pour la première fois à l’intégration de cette épreuve au calendrier du FIA European Rally Championship. Voilà qui promet une finale spectaculaire à l’actuelle saison."

Une fierté pour la petite équipe de Theux ! Le Rallye est une tradition populaire à Spa. - © Tous droits réservés Suite à l’exode des Legends Boucles de Spa vers Bastogne, c’est la petite équipe de Theux, DG Sport, qui a repris le volant d’un rallye basé à Spa en 2015. L’ajout du Spa Rally comme sixième et dernière manche du FIA ERC 2020 constitue donc une forme de reconnaissance. "C’était en effet un projet que nous avions déjà évoqué en 2018, et qui n’avait pu aboutir, explique Christian Jupsin, CEO de DG Sport. Les circonstances liées au Covid-19 ont modifié la donne, et j’en suis très heureux. C’est une grande satisfaction et une belle reconnaissance pour DG Sport et son staff de pouvoir organiser la finale du FIA ERC 2020. En collaboration avec le Circuit de Spa-Francorchamps, la Ville de Spa et les communes qui accueillent les épreuves spéciales, je peux vous garantir que nous mettrons les petits plats dans les grands pour que le Spa Rally 2020 soit une grande fête du rallye qui restera dans toutes les mémoires."





Le jeune belge Grégoire Munster 5e du championnat Au terme des deux premières épreuves disputées en Italie et en Létonie, le jeune verviétois Grégoire Munster pointe au cinquième rang derrière Giandomenico Basso, Craig Breen, Oliver Solberg (fils du champion du monde Peter Solberg) et Alexey Lukyanuk actuel leader de la compétition européenne. Avant de rejoindre Spa, les candidats au titre européen s’affronteront au Portugal, à Chypres, en Hongrie et sur l’île de Gran Canaria.

Et le Rallye du Condroz? C'est l'autre grand rallye belge avec Ypres et Spa. Pour l'instant, les organisateurs n'ont encore rien officialisé. Mais leur dernière communication se veut optimiste: "Si la décision finale n’a pas encore été prise, explique le Royal Motor Club de Huy, on multiplie les contacts pour pouvoir annoncer l’organisation de l'épreuve. Avec un sens aigu des responsabilités, le Conseil d’Administration du Club ne veut pas se lancer dans un projet qui n’aurait pas toutes les chances de respecter les mesures sanitaires en cours, mais aussi l’ADN du Rallye du Condroz : le spectacle, le sport et l’ambiance. A ce titre, les avis des bourgmestres des communes traversées, mais aussi des co-organisateurs et des différents services concernés sont essentiels. Que ce soit du côté de la Région, de la Province et des Communes, la volonté de s’impliquer est réelle. Il va sans dire que le canevas de l’épreuve risque d’être modifié pour que son organisation soit sans faille et respecte la procédure mise au point par le RACB, mais aussi les consignes de sécurité de différents niveaux de pouvoir. La 47e édition du Rallye du Condroz pourrait donc se dérouler sur une seule journée, le samedi, avec 4 spéciales à parcourir 4 fois."