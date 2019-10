Le Condroz couronnera le nouveau champion de Belgique

Samedi et dimanche, le 46e rallye du Condroz se disputera à Huy et dans ses environs à l'occasion de la traditionnelle dernière épreuve du championnat de Belgique des rallyes (BRC). Comme souvent dans le passé, le champion national ne sera connu qu'à l'issue de l'épreuve.

Kris Princen (Skoda Fabia R5 Evo de PTR Racing) peut remporter son deuxième titre consécutif, le troisième de sa carrière ou Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5) peut obtenir son premier titre. Les deux pilotes peuvent encore ajouter un résultat complet, contrairement au jeune Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) qui a déjà signé six résultats et devra retirer un résultat s'il en obtient un meilleur.

Pluie, boue, conditions piégeuses, champs de betteraves et des milliers de spectateurs : tels sont les ingrédients d'un véritable Condroz. Avec la pluie annoncée ce week-end, il promet d'être un rallye classique et donc traître. Avec plus de 30 R5 au départ, ce sera une bataille acharnée sur les rives de la Meuse. Stéphane Lefebvre (Ford Fiesta R5 MkII) prendra le départ avec une M-Sport officielle. Avec son compatriote Pierre-Louis Loubet (Skoda Fabia R5) ils peuvent être les trouble-fêtes. Lefebvre a remporté le rallye du Condroz l'an dernier et est de nouveau un des candidats à la victoire cette année.

Si les Français peuvent gagner, ils ne peuvent pas marquer de points en championnat de Belgique. Par conséquent, Princen, Fernémont et Bedoret n'ont pas besoin de gagner pour marquer le maximum de points. Kris Princen, en tant que leader du championnat (86 points), détient les meilleures cartes. Il s'élancera à Huy comme favori pour renouveler son titre. Une victoire ou une deuxième place, assurera le titre à Princen. Sébastien Bedoret, le pilote officiel de Skoda Belgium, a remporté l'Omloop van Vlaanderen, mais il a déjà signé au maximum de six résultats. Bedoret suit Princen de 2 points (84), mais il doit améliorer un score de 12 points, l'équivalent d'une troisième place, s'il veut ajouter des points. La plus grande menace pour Princen vient d'Adrian Fernémont, un vainqueur convaincant du Rallye de Belgique orientale. Tout comme Princen, Fernémont peut encore apporter un résultat complet. La différence avec le leader Princen n'est que de 8 points (78). Tout reste possible.

Le "Condroz" débutera samedi matin à 09h00 à Huy et se terminera dimanche après-midi à 16h00. Les participants devront parcourir un total de vingt spéciales, soit 221 kilomètres chronométrées.