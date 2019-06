Le championnat du monde de trial à Comblain-au-Pont

C'est l'effervescence à Comblain-au-Pont. Ce village bucolique, situé au confluent de l'Ourthe et de l'Amblève, sera le théâtre ce weekend de la 4ème manche du championnat du monde de trial. Considéré par les spécialistes comme un des plus beaux tracés du calendrier, ce GP de Belgique est devenu une référence en la matière. Frédéric Flagothier, l'organisateur de ce GP de Belgique de trial, ne cache pas sa satisfaction : "C'est un honneur pour nous mais je dois reconnaître que nous avons beaucoup de chance de disposer d'un tel site, ici à Comblain-au-Pont. Contrairement aux autres épreuves du championnat, plus de 90% du terrain est entièrement naturel avec de véritables rochers. Il n'y a qu'une seule section artificielle, notamment pour les qualifications. Nous sommes donc privilégiés avec ce site remarquable et en point d'orgue le fameux mur de Comblain. La dernière section de ce GP fait figure de juge de paix. C'est un site de rêve, n'ayons pas peur des mots".

Le Monaco du trial

Le GP de Comblain-au-Pont propose donc un parcours atypique, en plein centre-ville, comme c'est le cas, toute proportion gardée, en Formule Un avec le GP de Monaco. Le GP de Belgique de Comblain est d'ailleurs surnommé le "Monaco" du trial..."C'est en effet la course dans la ville et nous ne sommes pas peu fier de cette appellation quelque peu flatteuse il est vrai. Les pilotes apprécient ce GP où tout tourne autour du centre avec la moitié des sections autour de la place Leblanc et l'autre moitié dans la colline qui surplombe Comblain-au-Pont. La visibilité est optimale pour les spectateurs qui ont facilement et rapidement accès à toutes les zones".

Les cartes redistribuées

Le parcours naturel devrait favoriser le spectacle mais aussi rééquilibrer les performances. Les cartes pourraient donc bien être redistribuées selon Frédéric Flagothier..."Les ténors du championnat sont habitués aux zones artificielles. Ici, c'est tout le contraire. Il n'y a que des zones naturelles à franchir et le parcours est en également très sélectif. Ce qui signifie que Toni Bou, le multiple champion du monde espagnol ne partira pas gagnant d'avance. Les pilotes doivent trouver le bon grip et les rochers naturels de Comblain sont plus techniques mais aussi plus glissants que les obstacles naturels". Malgré ses 25 titres mondiaux, indoor et outdoor, Toni Bou n'a jamais gagné à Comblain même s'il fait partie des grands favoris. Le leader du championnat, ainsi que les stars de la catégorie reine comme l'Espagnol Fajardo ou le Japonais Fujinami, devraient en tout cas assurer le spectacle ce weekend dans la région de l'Ourthe-Amblève sans oublier les 3 pilotes belges, Maxime Mathy, Julien Roussel, le champion de Belgique en titre, et Emile Mattheeuws engagés en trial 2.

Programme du GP de Belgique de trial

Samedi

9h-12h : Essais libres

13h-16h30 :Qualifications

16h30-19h : Séance d'autographes

Dimanche

8h : Warm-up

9h : GP de Belgique

15h45 : Podium et remise des prix