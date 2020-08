Laurens Vanthoor termine 5e à Road America

Le Belge Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé 5e de la catégorie GTLM ce dimanche sur le circuit de Road America, aux États-Unis, en IMSA. Une course perdue suite à la sortie sous la pluie de son équipier néo-zélandais Earl Bamber.

Après avoir terminé sur le podium des trois premières courses de l’IMSA, championnat d’endurance nord-américain, Laurens Vanthoor et Earl Bamber étaient bien partis pour remporter leur première course de la saison en GTLM ce dimanche à Elkhart Lake. Parti depuis la pole, Vanthoor avait rendu sa Porsche 911 RSR en tête à son équipier, qui s’est maintenu à la 1re place. Mais après deux heures de course, la pluie a fait son apparition, piégeant plusieurs pilotes dont Earl Bamber. Avec deux tours de perdus dans l’aventure, Bamber et Vanthoor devaient se contenter de la 5e et avant-dernière place de la catégorie.

Le GTLM a été remporté par la Corvette de l’Espagnol Antonio Garcia et l’Américain Jordan Taylor après la sortie des deux voitures de tête, la Porsche de Nick Tandy (G-B) et la BMW de John Edwards (USA), dans l’avant-dernier tour.

Si la pluie a forcé la direction de course à sortir le drapeau rouge, la course a néanmoins pu reprendre pour aller à son terme malgré des conditions très difficiles. La victoire au classement général est revenue au prototype Acura du Brésilien Helio Castroneves et de l’Américain Ricky Taylor.

Au championnat, Vanthoor et Bamber gardent la 2e place mais avec 10 points de retard sur Garcia/Taylor.