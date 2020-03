La voiture de l'année 2020 flashée sur le Nürburgring

Grands magasins : dépasser la phobie de la pénurie - JT 13h - 14/03/2020 Vous avez sans doute vu ces images de longues files dans les magasins vendredi. Les rayons contenant des pâtes, du riz ou du papier toilettes ont été dévalisés. Alors, ce samedi, le monde politique et économique veut envoyer un message. La Première Ministre, en personne, est en visite dans le plus grand centre de distribution du groupe Colruyt à Ghislenghien. Le but, c'est vraiment de rassurer ?