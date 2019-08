La marée orange va déferler ce week-end sur Francorchamps

Le Grand Prix de Belgique de Formule Un devrait connaître un beau succès populaire ce week-end. Près de 90.000 spectateurs sont attendus dimanche (près de 250.000 sur les trois jours cumulés) à Spa-Francorchamps. Comme lors des deux dernières éditions, la grande majorité des spectateurs provient des Pays-Bas. L’orange sera donc, une fois encore, la couleur dominante dans les tribunes du circuit. Max Verstappen, le jeune prodige néerlandais de l’écurie Red Bull, se sentira donc chez lui à Francorchamps même si cette année, le public belge sera plus nombreux que les années précédentes.

Vanessa Maes, la nouvelle Directrice Générale de Spa Grand Prix (la société de promotion du Grand Prix de Belgique de Formule Un), se montre résolument optimiste à l’aube de ce 64ème GP de Belgique. Cette édition 2019 devrait accueillir encore plus de monde que l’an dernier et se rapprocher ainsi du record de fréquentation de 2017.

Entretien avec Vanessa Maes

Vanessa Maes, vous êtes la nouvelle Directrice Générale de Spa Grand Prix. Vous remplacez votre papa, André Maes, dans cette fonction. On peut donc dire que c’est une nouvelle page qui s’ouvre à Francorchamps mais c’est également un fameux challenge pour vous ?

"Tout à fait. Mon père a pris sa pension en novembre 2018. C’est une page qui se tourne effectivement vu qu’il était omniprésent au circuit. La nouvelle équipe a voulu directement prendre la main et gérer la société de manière autonome en marquant ce Grand Prix de notre empreinte. Nous n’allons pas tout révolutionner pour autant. C’est un changement dans la continuité. On ne change pas ce qui fonctionne mais nous y ajoutons de nouvelles idées, notamment sur le plan écologique ou encore de la mobilité".

En termes de fréquentation, le GP de Belgique devrait à nouveau attirer la grande foule ce week-end ?

"C’est sûr et certain. La tendance est similaire à celle de l’an dernier et même un peu à la hausse. Nous devrions donc accueillir encore plus de spectateurs, en sachant que l’édition 2018 était la deuxième meilleure année en termes de fréquentation (le record date de 2017 avec près de 100.000 spectateurs). Nous sommes donc très satisfaits. On attend un peu plus de 240.000 spectateurs sur l’ensemble du week-end (vendredi, samedi et dimanche cumulés) et pas loin de 90.000 spectateurs dimanche, le jour du Grand Prix. Il faut savoir que des tickets sont encore en vente, jusqu’à dimanche, aux guichets du circuit. Il reste encore des billets bronze (entrée générale pour la zone pédestre) ainsi que des tickets silver 3. La météo que l’on connaît en ce moment devrait en outre convaincre les personnes indécises à rejoindre Francorchamps ce week-end".

Les années précédentes, la majorité des spectateurs provenait des Pays-Bas. Est-ce encore le cas cette année, d’autant que Max Verstappen reste sur d’excellents résultats ?

"Il faut savoir que les Néerlandais représentent 45% de notre clientèle. C’était déjà le cas lors des éditions précédentes. Ce sont de vrais fans qui n’ont pas peur de se déplacer et vu que Spa-Francorchamps est proche des Pays-Bas, ils vont à nouveau venir en masse ce week-end. Nous sommes évidemment très contents de pouvoir compter sur ce public de fidèles. Il est vrai que Max Verstappen a obtenu des résultats fantastiques lors des dernières courses. C’est donc aussi un fameux boost et qui sait, il va peut-être se battre pour le titre l’an prochain avec Red Bull. C’est tout ce qu’on espère. Cela poussera le public néerlandais à venir à nouveau chez nous fin août et cela malgré le GP des Pays-Bas, prévu au mois de mai 2020 à Zandvoort. Cela ne fera que galvaniser cette orange armée qui fait la fierté des Néerlandais".

Une majorité de Néerlandais mais d’autres pays sont également bien représentés ?

"Evidemment, comme toujours. Nous avons de nombreux spectateurs britanniques qui sont des fans absolus de sports moteurs et suivent Lewis Hamilton, le leader du championnat du monde. Il y a aussi pas mal d’Allemands, vu la proximité et Sebastian Vettel. Des Français qui ont la chance d’avoir plusieurs pilotes en F1 et aussi d’autres nationalités. Les spectateurs viennent d’un peu partout. Nous avons vraiment un public international à Francorchamps qui est idéalement situé au cœur de l’Europe. Cela dit, nous avons une nette augmentation du public belge cette année".

C’est pourtant assez paradoxal puisque depuis le retrait de Stoffel Vandoorne, il n’y a plus de pilote belge en F1 cette saison ?

"C’est vrai mais nous avons effectué des efforts avec des actions promotionnelles axées spécifiquement sur la Belgique avec des partenaires locaux. Et puis, contrairement à leurs voisins néerlandais, les spectateurs belges viennent plus pour l’événement dans sa globalité et pas pour suivre un pilote en particulier. Le Belge est plus réservé et moins chauvin que le fan néerlandais. Je pense que c’est propre à notre culture mais force est de constater qu’il y aura plus de Belges que d’habitude à Francorchamps".

Dernière chose, sur le plan financier, le fameux seuil de rentabilité n’a jamais été atteint jusqu’à présent et la Région Wallonne doit supporter à chaque fois le déficit du Grand Prix de Belgique. Malgré le succès populaire annoncé, le GP ne sera donc pas encore rentable cette année ?

"Je suis désolée mais je n’aime pas parler de déficit. Quand on voit d’autres grands événements sportifs populaires, comme notamment le Grand Départ du Tour de France au mois de juillet, on parle d’investissements mais quand on parle de Formule Un, on emploie le terme déficit. Je pense qu’il s’agit ici aussi d’un investissement avec des retombées économiques non négligeables. Des retombées économiques estimées à plus de 30 millions d’euros. Je suis d’accord qu’il y a un investissement important consentit par la Région Wallonne mais pas un déficit si on tient compte de ces retombées. De plus, la Belgique est connue dans le monde entier grâce au GP de Spa-Francorchamps".

Francorchamps sera donc the place to be ce week-end ?

"Bien sûr, j’en suis convaincue. Outre la F1, il y aura aussi pas mal d’animations tout au long du week-end avec d’autres courses comme la F3, la F2 et les Porsche mais aussi des concerts, des expositions, un F16 de l’armée de l’air et la présence de Franky Zapata, l’homme volant, qui survolera le circuit avec son flyboard. Enfin, on croise les doigts mais la météo est au beau fixe, j’espère donc que le public viendra encore plus nombreux qu’espéré".