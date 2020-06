La Formule 2 et la Formule 3 suivent le calendrier de la F1

La Formule 2 et la Formule 3 suivront un programme parallèle à celui de la Formule 1. Les deux séries, consacrées aux jeunes talents, se disputeront les mêmes week-ends que les Grands Prix de F1, dont le coup d’envoi de la saison sera donné le 5 juillet en Autriche.

Pilotes et employés des deux équipes devront respecter les mêmes règles de sécurité que leurs collègues en F1. "C’est dommage de ne pas pouvoir accueillir de supporters pour les premières courses, mais nous sommes néanmoins heureux de pouvoir leur apporter le divertissement de nos courses de la manière la plus sûre possible", a déclaré Bruno Michel, CEO de la F2 et de la F3.

Le nom le plus connu en Formule 2 est celui de Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher.

Il n’y a pas de Belge en F2 ou en F3. Le Grand Prix de Belgique aura lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps le week-end du 28 au 30 août.