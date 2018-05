L'ex-champion du monde de motocross Eric Geboers est décédé

Porté disparu depuis dimanche soir, l'ancien quintuple champion du monde de motocross Eric Geboers a été retrouvé sans vie ce lundi après-midi, comme l'a confirmé Alain Remue, chef de la Cellule des personnes disparues. Dimanche soir, il avait plongé de son bateau de plaisance dans le domaine Miramar à Mol vers 22h alors que son chien se trouvait à l'eau, mais n'était plus remonté à la surface.

Le domaine de Miramar est le théâtre de nombreuses activités aquatiques et de balades de plaisance. "L'eau peut être très froide et le courant traître. Le disparu a directement éprouvé des difficultés et les personnes qui l'accompagnaient l'ont vu sombrer dans l'eau. Nous devons être réalistes sur ses chances" avait déclaré un des responsables du site.

L'incident a été signalé aux secours vers 22h, mais on ignore le moment exact de la disparition. "Les personnes présentes ont d'abord essayé de lui venir elles-mêmes au secours. Quelqu'un a directement plongé pour l'aider, mais il a lui-même été mis en danger avant d'être remonté à bord. Les pompiers ont encore cherché longtemps, mais leur travail a été rendu difficile par l'obscurité. De plus, il s'agit d'un plan d'eau particulièrement vaste."

La police et les pompiers ont reçu le soutien lundi de la Cellule personnes disparues et de la police fluviale. Ils ont notamment mis à disposition un sonar spécialisé et un hélicoptère.