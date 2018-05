L'ex-champion du monde de motocross Eric Geboers est décédé

L'ancien champion du monde de motocross Eric Geboers est décédé à l'âge de 55 ans. Le Limbourgeois, quintuple champion du monde, était porté disparu depuis dimanche soir, lorsqu'il a plongé de son bateau de plaisance dans le domaine Miramar à Mol vers 22h00 alors que son chien se trouvait à l'eau. Il n'est plus remonté à la surface. Son corps sans vie a été retrouvé ce lundi après-midi.

Né à Neerpelt le 2 août 1962, Eric Geboers est le frère cadet de la "dynastie des frères Geboers", tous pilotes de motocross, notamment l'aîné, Sylvain, vice-champion du monde 250 cc en 1969.

Eric Geboers a remporté son premier Grand Prix, le GP de France 125 cc, en avril 1980, devenant alors à 17 ans et 8 mois le plus jeune vainqueur d'une manche du championnat du monde de motocross.

"Le Kid", comme il était surnommé, a décroché son premier titre mondial en 125 cc en 1982, titre qu'il conservait l'année suivante. Il a ajouté trois autres couronnes mondiales à son palmarès, en 1987 en 250 cc et en 1988 et 1990 en 500 cc, devenant le premier pilote à avoir remporté un titre mondial dans les trois catégories de cylindrées. Cette performance lui valut le surnom de "Mister 875" (la somme de 125, 250 et 500).

Lauréat du Trophée National du Mérite Sportif en 1988, Eric Geboers avait aussi remporté trois fois de suite le célèbre Enduro du Touquet en 1988, 1989 et 1990.

Le Limbourgeois avait mis un terme à sa carrière à l'âge de 28 ans après avoir conquis son cinquième titre mondial en 1990, sur les hauteurs de la Citadelle de Namur.

Après sa carrière, Eric Geboers a notamment été team manager de l'équipe Suzuki de son frère Sylvain, où il a eu comme pilotes Clément Desalle et Kevin Strijbos