L'édito de Gaétan Vigneron : À quand la reprise de la F1 ? " Tout savoir " ...

Personnellement, si je conçois bien sûr l'intérêt de continuer à toujours informer et évoquer tout ce qui se dit ça et là, je vois moins l'utilité d'en rajouter une couche.

ans une discipline aussi internationale que la F1, il est illusoire d'imaginer une reprise tant que la situation toutes frontières confondues n'est pas maîtrisée.

C'est à la mode aujourd'hui de vivre dans le virtuel mais le monde réel vous rattrape toujours.

On l'a vu en Australie où la Formule 1 a pu croire un instant que le paddock habitué à vivre dans sa bulle ne serait pas impacté...comme le reste du monde...

En fait, actuellement, on entend tout et son contraire, tout et parfois même n'importe quoi.

La saison va commencer en France fin juin, non plutôt en Autriche début juillet, oui avec 3 épreuves en 3 semaines puis un week-end off et rebelote..., ou pourquoi pas des Grand-Prix sur 2 jours, ou avec 2 courses par week-end, ou avec un même circuit emprunté tour à tour dans les 2 sens...Ou des Grand-Prix seulement sur quelques circuits sélectionnés parmi tous ceux qui existent.

Et peut-être à huis-clos (alors que certains promoteurs y sont opposés) avec des charters qui transporteraient le petit monde de la F1 d'un pays à l'autre dans un environnement sécurisé avec des tests organisés avant de pouvoir entrer dans le paddock.

Ou alors on commence le championnat en septembre ou octobre et on prolonge jusqu'à la Noël. Voire carrément jusqu'à fin janvier. On a même évoqué un championnat à cheval sur 2 années civiles. Certains avancent aussi l'idée d'une année sans F1. En fait, on n'en sait rien. Personne ne sait.