Kris Meeke - © Jacques Letihon

Légendes Boucle de Bastogne 2020 - Rallye - 02/02/2020 Une fois encore, les Legend Boucles de Bastogne vont repousser bien des limites les 31 janvier, 1er et 2 février, en démontrant aux derniers sceptiques qu’un événement hors normes réservé aux voitures anciennes, c’est la formule idéale pour attirer du très beau monde au départ, et permettre au public de vivre un week-end tout simplement inoubliable… Les pilotes de légende vont une fois encore se presser au portillon à Bastogne. Et la tête d’affiche internationale de ce millésime est triple, avec tout d’abord l’Irlandais Kris Meeke et son copilote Seb Marshall, qui ont la ferme intention de succéder à Thierry Neuville, Bryan Bouffier et Mikko Hirvonen au palmarès des Legend Boucles. Vainqueurs de l’édition 2019 des Legend Boucles de Bastogne, Mikko Hirvonen et Jarno Ottman ont exprimé leur envie de remettre ce succès en jeu dans de bonnes conditions. Les Finlandais sont donc de retour, avec cette fois une Ford Escort MK2 issue de la structure DB-R de Laurent Berthet et Arnaud Degen.