Karel Loos, l'ingénieur belge au service de Ricciardo

Karel Loos, c’est la touche belge chez Renault. Ingénieur au service de Daniel Ricciardo, il est l’une des chevilles ouvrières du team bleu-blanc-rouge.

"Nous travaillons très étroitement avec Daniel sur les réglages de la voiture, sur l’équilibre de la voiture. Ce qu’on veut, c’est qu’il se sente bien lorsqu’il conduit. Nous essayons de tirer un maximum de la voiture en termes de performance", précise Loos.

"Je pense qu’il vient de Belgique, non ?", demande Ricciardo. "La relation que j’ai avec Karel me fait penser à celle que j’avais avec mon ingénieur Simon Rennie, chez Red Bull, lors de ma première saison là-bas. Je me souviens de nos premières prises de contact, et leur sens de l’humour est assez similaire. On peut toujours rigoler ensemble et c’est important de pouvoir le faire parce que si tu n’es pas capable de rire, ça devient difficile de faire ce travail, d’être loin de la maison, c’est nécessaire de pouvoir s’amuser ensemble, même si nous sommes évidemment tous passionnés par ce qu’on fait."

Karel enchaîne : "On parle ensemble au moins une fois par tour, parfois plus. Pendant la course, on essaie vraiment de construire une stratégie, un scénario à suivre. Et il y participe, il est très facile de discuter avec lui. Ce n’est pas le cas avec tous les pilotes. Daniel arrive plutôt bien à combiner le fait de piloter, de rester informé et absorber l’information. A quoi ressemblerait un super week-end pour Karel et Daniel ici à Spa ? Je n’aime pas dire "best of the rest", mais on doit être réalistes. Si on peut réaliser ça, on pourra parler de bon week-end."