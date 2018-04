Johann Zarco en Argentine "pour gagner cette fois"

Johann Zarco a été l'un des animateurs du premier Grand Prix de la saison, au Qatar. Auteur de la pole position, le Français a ensuite mené une partie de la course avant, victime de ses pneus, de rendre la main et terminer huitième.

Ce week-end, le pilote Tech3 a prévu de poursuivre sur cette lancée. "Après le Qatar nous avons eu de semaines de repos et j'ai essayé de me préparer au mieux, de penser à tout ce qu'il s'était passé lors de la première course du championnat, explique-t-il. Je suis très motivé pour refaire la pole et je veux encore mener la course, plus saisir l'opportunité de gagner cette fois."

Si certains en doutaient, Zarco entend donc bien prouver que sa performance de Losail n'était pas une exception. "Pour l'instant notre objectif est de pousser pour aller vers la victoire. Ensuite, si nous nous sentons bien ou pas, nous verrons quel objectif nous pouvons viser le dimanche. Mais je pense que nous sommes prêts pour avoir un bon résultat en Amérique du Sud."

Vainqueur en Argentine en 2015 et 2016, il avait terminé cinquième de sa deuxième course MotoGP l'an dernier.