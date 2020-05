Jago Geerts remet les gaz! Deux GP de Belgique en octobre?

Le pilote belge de motocross qui a le plus de chances d’être champion du monde en 2020 était de retour à l’entraînement à Genk cet après-midi. Jago Geerts a fait la file pour s’inscrire en maintenant ses distances avec les autres pilotes amateurs. Zones de parking tracées à la chaux au sol, sessions de 30 minutes limitées en nombre de pilotes, la réouverture du circuit ne nous a pas semblé jouer avec la sécurité des 40 pilotes (+ 1 accompagnant) présents cet après-midi. 4O autres ont pu rouler le matin, dont le principal adversaire de Geerts pour le titre mondial MX2, le français officiel KTM Tom Vialle qui est resté en Belgique depuis le début du confinement pour des facilités d’entraînement aux côtés de son coach Joël Smets. Jago Geerts, lui, a roulé 3 sessions de 30 minutes sur sa Yamaha officielle. "Sur une échelle de 10, nous a-t-il expliqué, j’étais à 10 lors du dernier Grand-Prix en Hollande. Aujourd’hui, je suis redescendu à 7-8 mais je pourrais rapidement retrouver ma vitesse maxi en un mois ! Pendant le confinement, je faisais du vélo (parfois 100kms !) et de la course à pied. Je me sens bien !"

Double GP de Belgique ? Nombre de pilotes limité, sens de circulation, Jago Geerts s'est adapté parmi les pilotes amateurs. - © RTBF Gérald Wery Deux Grand-Prix ont déjà eu lieu en mars. L’Angleterre remporté par Geerts et la Hollande par Vialle. Depuis, le calendrier a été retravaillé à plusieurs reprises. Une nouvelle mouture devrait sortir cette semaine. Des Grand-Prix en juillet août ? D’après nos informations, c’est peu probable ! Par contre, un championnat qui recommencerait en septembre, c’est envisageable mais sans les longs déplacements en Asie. C’est du moins le souhait des équipes et des constructeurs ! Une idée serait aussi en train de germer : celle de limiter les risques et les déplacements en organisant des doubles Grand-Prix ! Lommel serait candidat en octobre pour deux GP de Belgique d’affilée en changeant complètement le tracé pour la course du deuxième Week-end. Ce qui est totalement réaliste sur une piste sablonneuse, et même très intelligent ! La Finlande et la Suède seraient également candidates pour le même format. La Létonie proposerait aussi deux Week-ends d’affilée mais sur deux circuits différents. Voici donc huit Grand-Prix qui pourraient avoir lieu dans seulement quatre pays !

Les circuits flamands tous ouverts ! Jago Geerts en plein vol ce dimanche à Genk! - © Photographic Art - Jago Geerts Media Genk est ouvert depuis samedi. Lille Kempen a ouvert cette semaine. Olmen et Lommel ouvrent ce lundi. Il y aura même une session spécialement réservée aux pilotes pros ce jeudi après-midi à Lommel. En Wallonie, le circuit d’Hélécine est prêt et en attente d’une réponse d’autorisation communale. A Comines-Warneton, c’est ouvert également mais les places sont limitées et les pilotes doivent aussi être rapides pour s’inscrire sur internet. En fait, c’est la seule course actuellement !