Jago Geerts : favori du mondial de motocross MX2 qui reprend ce we !

Le jeune français Tom Vialle sera son adversaire numéro 1 dans la conquête du titre. Le pilote officiel KTM est coaché de près par notre quintuple champion du monde Joël Smets. Il pointe d’ailleurs en tête du championnat au terme des deux premiers Grand-Prix disputé en février (Grande-Bretagne) et en mars (Pays-Bas). Vialle a profité bien malgré lui d’une chute de Geerts au départ de la deuxième manche hollandaise pour s’imposer et reprendre au belge la plaque rouge de leader du championnat pour 5 points (l’écart entre une première et une troisième place).

Un nouveau calendrier favorable à Geerts

Jago Geerts (193) pourrait devenir le premier pilote belge champion du monde de motocross depuis 2008! - © Stefan Geukens Photographic Art

Jago Geerts, 20 ans et beaucoup de talent comme Remco Evenepoel ! - © Stefan Geukens Photographic Art

La crise sanitaire a complètement chamboulé le calendrier du championnat du monde. Ainsi, dimanche, c’est en Lettonie que reprendront les hostilités. Les pilotes disputeront trois Grand-Prix d’affilée sur le circuit sablonneux de Kegums. 16 épreuves sont encore au programme. 2 doivent encore être attribuées (ou supprimées ?). L’avantage pour Jago Geerts, c’est que plus de la moitié des épreuves, 9 Grand-Prix, se disputera sur une surface sablonneuse parce qu’il est plus facile de modifier un circuit sablonneux avec des tractopelles pour le rendre différent et accueillir 2 Grand-Prix d’affilée (Mantova) ou 3 comme ce sera le cas en Lettonie et en Belgique à Lommel.

Jago Geerts a toutes les cartes en main pour décrocher le titre. La Belgique détient toujours le record de titres mondiaux dans la discipline, même si elle n’a plus salué le couronnement de l’un des siens depuis 2008 (Sven Breugelmans champion du monde MX3).