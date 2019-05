Jago Geerts et Liam Everts, nos futurs belges champions du monde de Motocross !

Il y a 11 ans que la Belgique n’a plus décroché un titre mondial en motocross ! Sven Breugelmans est le dernier pilote belge à avoir remporté un championnat du monde de motocross, c’était en 2008 en catégorie MX3. Les raisons sont multiples mais ne se réduisent pas au manque de terrains et d’épreuves (compliquées à organiser) sur notre territoire ! Il y a aussi un gros travail en amont de certaines fédérations comme la France. Il y a enfin l’éclosion de pilotes très doués soigneusement mis sur orbite par l’équipe KTM-Red Bull : l’Italien Antonio Cairoli (9 titres), le Néerlandais Jeffrey Herlings (4 titres) et l’Espagnol Jorge Prado (1 titre).

Première mondiale pour Geerts

Le jeune (19 ans) Limbourgeois de Baelen a remporté le week-end dernier sa première manche en championnat du monde. Et avec la manière ! Moyennement parti, il a remonté un à un ses adversaires avant d’aller cueillir « l’intouchable » Jorge Prado à trois tours de l’arrivée. En deuxième manche de ce Grand-Prix de France, Geerts a confirmé avec une deuxième place malgré un très mauvais départ.

Geerts le fils de

Je me souviens l’avoir découvert en piste il y a quelques années lors d’une épreuve réservée aux petites cylindrées de 85cc. Beaucoup d’assurance, un style survolant et à mes côtés le quintuple champion du monde Joël Smets qui me disait : « Tu ne le connais pas ? Tu sais, c’est le fils de Herman, le mécanicien à l’époque de Marnicq (ndlr : Bervoets, ancien pilote d’usine et adversaire de Stefan Everts pour le titre mondial). Il ira loin, tu verras ! » Joël avait vu juste ! Jago a aujourd’hui 19 ans, il dispute seulement sa deuxième saison en Mondial MX2. Huitième l’an dernier, le fils d’Herman a passé un cap ce week-end car il sait, à présent, qu’il peut battre l’extraterrestre champion du monde Prado à la régulière !