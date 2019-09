Jacky Ickx et la Ford GT40 à l'honneur des Spa Six Hours

C'est sans conteste le plus grand meeting international de voitures de course historiques organisé en Belgique. Les Spa Six Hours vont rassembler ce weekend des voitures de compétition datant des années 50, 60 et 70. Cet événement, qualifié de pure racing, rendra hommage cette année à la Ford GT40 en commémorant la première des cinq victoires de Jacky Ickx aux 24 heures du Mans en 1969.

Les Ford GT constituent la moitié du plateau des bolides engagés dans la célèbre course d'endurance des six heures qui prendront le départ ce samedi à 16 heures sur l'anneau ardennais. Des Ford GT qui seront surtout mises à l'honneur ce dimanche après-midi avec le Ford GT40 -Le Mans '69 Revival. Le public pourra ainsi revivre le départ des 24 heures du Mans 1969. Un des épisodes les plus glorieux de l'histoire du sport automobile comme l'explique Vincent Collard, l'organisateur des Spa Six Hours : "Nous allons vraiment commémorer cette première victoire au Mans du plus grand pilote belge de tous les temps. Une histoire fantastique que nous allons raconter au public grâce à la collaboration de la maison mère Ford. Nous aurons au total une soixantaine de Ford GT40 toutes générations confondues. L'idée est de proposer une pièce de théâtre en reconstituant le départ type Le Mans comme à l'époque et l'arrivée triomphale de Jacky Ickx au volant de sa GT40".

La victoire de Jacky Ickx au double tour d'horloge de la Sarthe en 1969 a il est vrai marqué l'histoire des sports moteurs. Une course devenue mythique comme le rappelle Vincent Collard : "Cela faisait déjà quelques années que Jacky Ickx n'était pas très heureux de ce départ type Le Mans. Pour rappel, le pilote, en dehors de la voiture, devait courir, monter dans son bolide, s'attacher et démarrer au plus vite. Jacky Ickx déplorait le manque de sécurité lié à ce type de départ. Il estimait plus judicieux de prendre le temps pour s'attacher correctement afin de limiter les risques en cas d'accident. Ce type de départ avait d'ailleurs été fatal un an plus tôt à Willy Mairesse qui n'avait pas bouclé sa ceinture pour gagner du temps. En guise de protestation, Jacky Ickx a donc décidé, à l'occasion des 24 heures du Mans, de marcher jusqu'à sa voiture alors que tous les autres pilotes courraient pour partir au plus vite. Le pilote bruxellois a ainsi pris son temps pour s'installer dans sa Ford FT40. Il a donc démarré bon dernier mais sa qualité de pilotage lui a permis de se retrouver assez rapidement en tête de la course. A trois tours de la fin, il a mis au point une stratégie en se laissant dépasser à l'une ou l'autre reprise pour donner l'impression d'un manque de puissance et d'agilité. Et puis, au dernier tour, il est finalement repassé à la première place avant l'emporter au sprint en compagnie de Jackie Oliver. Une course dont le scénario a rendu cet événement mythique, sans oublier bien sûr le panache de Jacky Ickx".

Un demi-siècle plus tard, Jacky Ickx, qui n'a rien oublié de cette page d'histoire, sera présent à Francorchamps ce weekend pour commémorer comme il se doit ce succès inoubliable aux 24 heures du Mans, au volant de la prestigieuse Ford GT40.