Impressionnant Toni Bou qui remporte le GP de Belgique de Trial dans la dernière section !

Suspens jusque dans le mur du Mont Saint-Martin ! Le jeune espagnol Jeroni Fajardo (Gas gas) est sur le point de réaliser l’exploit, battre l’extraterrestre Toni Bou (Montesa-Honda HRC, 25x champion du monde !). Il reste le Mur du Mont Saint-Martin à franchir. Il fait chaud. Le public amassé au pied du mur retient son souffle. Personne n’est parvenu à le franchir sans poser de pieds !



Toni Bou sait que s’il parvient à combiner impulsion, équilibre et adhérence… il aura une petite chance de le passer. Il la tente. Sa Honda rugit. Le pneu arrière accroche, décroche et puis raccroche. La dernière impulsion est la plus délicate. Le roi Toni la réussit. Le public exulte. L’espagnol remporte son quatrième TrialGP de la saison après l’Italie, le Japon et les Pays-Bas. Il s’impose devant ses compatriotes Fajardo et Raga.