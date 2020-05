Hervé Poncharal IRTA-Tech3 :" La reprise du MotoGP, c'est bientôt!"

La reprise se précise en MotoGP. Le calendrier de la saison 2020 devrait être bientôt dévoilé. Une date est déjà avancée pour un premier Grand Prix. Ce serait le dimanche 19 juillet à Jerez de La Frontera en Andalousie. Président de l'IRTA, l'association des teams et patron de l'équipe Tech3, Hervé Poncharal a accepté de faire le point sur la situation actuelle et les perspectives à court et moyen terme pour le MotoGP.

Hervé Poncharal, comment vivez-vous la situation actuelle ?

Par rapport à Hervé Poncharal et à Tech3, je dirais que c'est compliqué, que c'est frustrant de se retrouver tous prêts à reconcourir et de ne pas pouvoir bouger. La base de notre sport, de notre activité, de notre vie, c'est de bouger, d'aller d'un circuit à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais, aujourd'hui, tout le monde peut comprendre qu'avec ce virus, les déplacements sont totalement interdits. On est dans les starting-blocks, on est un peu comme des fauves en cage. Tout est prêt, le moteur fonctionne, la carburation est bien réglée, mais on fait du surplace. Malgré tout, on voit qu'il y a des nouvelles favorables qui commencent à arriver sur le front sanitaire. Ces infos vont impacter la manière dont on va pouvoir bouger en Europe et sur la Planète. On a le moral, on pense à tous les gens qui nous supportent Tech3, en particulier mais aussi en général le MotoGP.

Etes-vous optimiste quant à la reprise du Championnat?

Même, si j'ai toujours eu tendance à être optimiste, à voir le verre à moitié plein, il y a un mois et demi, on envisageait tous, la possibilité qu'il n'y ait pas de courses, ce qui aurait été une catastrophe totale pour 2020. Aujourd'hui, on est beaucoup plus positifs, on a beaucoup travaillé. Une chose est certaine, c'est que les courses seront à huis-clos tout cet été. C'est un crève-coeur parce que la spécificité du MotoGP, c'est d'être proche du public au bord du circuit, dans le paddock à l'inverse de la situation actuelle. Un protocole a été établi : on va diviser par deux les personnes présentes dans le paddock, passer en Europe de 3000 à 1300 personnes. Il y aura les pilotes, les équipes techniques et un minimum de logistique !

Le plan : ce serait de commencer par l'Andalousie les 19 et 26 juillet, mais cela reste lié à la possibilité de l'ouverture des frontières. Aujourd'hui, ce n'est pas en l'état possible. Nous avons des signaux positifs de la part de toutes les personnes avec qui nous travaillons, mais nous sommes tributaires de l'ouverture des frontières, au plus tard le 10 juillet, le moment où nous devrions prendre la route pour Jerez.

Combien de Grands Prix ? Tous en Europe ?

Nous avons établi un pré-calendrier mais qui n'est pas encore officiel avec des courses uniquement en Europe. Même, sans transports aériens, on pourrait se déplacer par la route. Entre 12 et 14 courses en Europe, avec beaucoup de circuits comme Jerez qui accueillerait deux courses sur site. Il y aurait la République Tchèque, l'Autriche, Misano où les discussions sont bien avancées, Barcelone, Le Mans, Aragon et Valence. C'est sur quoi, nous travaillons mais rien n'est définitif. Carmelo Ezpeleta, le patron de la Dorna, est le seul habilité à donner la date de début juin pour publier un calendrier. Il évoque une sortie de l'Europe si les choses évoluent favorablement mais pas avant le mois de septembre. Hors Europe, ce sera compliqué, les Grands Prix sont beaucoup plus onéreux et là-bas le huis-clos n'est pas envisageable. On ne peut rien mettre de côté mais la tendance est de faire un Championnat 2020 en Europe. Si une sortie hors Europe peut être envisagée, ce ne sera qu'en fin d'année

Pas de wild-cards en 2020 ?

On a déjà pris la décision de geler les spécifications techniques-châssis, aérodynamique,moteur- le même matériel sera utilsé pour 2020 et 2021. Cela n'aurait pas de sens à un moment où l'on connaît de sérieux problèmes économiques d'avoir des pilotes d'essai alors que le développement des machines est gelé. Cela tombe sous le sens. Il y a eu une unanimité auprès des constructeurs pour dire que les wild-cards n'étaient plus d'actualité.

Comment contrôler la propagation du virus dans le paddock ?

Des protocoles ont été établis. Il y a la distanciation sociale d'un mètre, un mètre cinquante. Si ce n'est le cas, il y a le port du masque. En MotoGP, les boxes sont assez grands pour que les personnes ne soient pas les unes sur les autres. Par contre, la décision a été prise qu'en configuration Covid19, les boxes Moto2 et Moto3 vont être agrandis. Désormais la possibilité est aussi laissée à tous les pilotes de MotoGP de loger dans des motor-homes dans le paddock pour diminuer les déplacements à l'extérieur du site. Il n'y aura pas d'hospitality. Tout le monde sera testé avant le départ vers le Grand Prix. Il y aura une importante équipe médicale qui sera sur place. Tous les matins, la température des personnes sera contrôlée. Je pense que le protocole envoyé aux autorités est performant d'un point de vue sanitaire.

Quel avenir pour le MotoGP, le Moto2 et le Moto3 ?

Des mesures d'urgence ont été prises comme de ne pas rouler hors Europe pour une question de coût et de geler les spécifications techniques pour les trois catégories. On va répartir l'amortissement du matériel sur deux saisons, cela va aider les équipes mais également les usines. Il y a aussi les sponsors qui vont vivre les équipes, soit ils se retirent, soit ils continuent mais avec des investissements moins importants pour raisons économiques. Il faut donc trouver des solutions pour toujours être performants, pour avoir le même niveau de spectacle, en étant moins cher. Il ne faut pas créer d'inflation. J'ai toujours pensé que plus vous êtes gros, plus vous êtes chers, plus vous êtes susceptibles de disparaître. La fragilité est parfois liée à la taille. Il faut continuer à avoir du spectacle, des bagarres, c'est l'ADN du MotoGP. Dès le moment où l'on sera sur les circuits, il faudra travailler à ce que sera 2022. Je suis confiant et dans cette aventure, il y a de nouveaux défis à relever. Il faut s'adapter à la nouvelle donne qui sera différente pour pouvoir exister. Actuellement, ce qui fait la force du MotoGP, c'est l'action d'un groupe uni ! Les votes se font à l'unanimité, c'est indispensable pour préparer l'avenir.

Un mercato à deux vitesses ?

Les gros bras du championnat étaient les plus sollicités et donc bravo à leur management et aux constructeurs qui les ont signés, personne n'imaginait cette pandémie. Ces pilotes savent qu'ils ont la saison 2020, 2021 et 2022 pour montrer ce qu'ils valent et pour progresser pour le futur. Yamaha, Suzuki et Honda sont clairs jusque la fin 2022. Le seul constructeur qui n'a pas fait son équipe, c'est Ducati. Il avait des vues sur Vinales, Quartararo, Marquez mais tout cela ce n'est plus d'actualité. Il est urgent d'attendre. Dovizioso a été trois fois vice-champions du monde ces trois dernières années, ça reste un top pilote même s'il avait des vues divergentes avec le management de Ducati. Il reste un élément clef, c'est lui qui a amené les résultats, ce qui est loin d'être négligeable. Il y a des jeunes qui arrivent. Ils ont Jack Miller, Bagnaia, on parle aussi d'approche avec Jorge Martin qui est encore en Moto2. Si j'étais Ducati, je bétonne Dovizioso et puis je mise sur un jeune qui peut amener de la fougue et des résultats.

Quand va-t-on officialiser la date du 19 juillet ?

Le promoteur, les constructeurs et les équipes, nous sommes prêts. On attend le feu vert des autorités espagnoles pour nous autoriser à rallier l'Andalousie. Tout dépend de la manière dont tout le monde va se comporter, tout dépend de la manière dont le déconfinement va se passer en Europe, tout le monde a excessivement peur de cette seconde vague. Je vois que pour les premiers pays qui sont en voie de déconfinement comme mon pays, la France, les indicateurs sont plutôt bons. J'ai envie d'être positif, mais je ne pense pas que Carmelo Ezpeleta va prendre le risque d'une annonce trop rapide pour après se raviser et dire finalement, les frontières se referment. Je pense que début juin, c'est une bonne date. Ce serait idiot de le faire trop tôt et de revenir en arrière après. Quand les gouvernements diront "on ouvre les frontières, on peut bouger" moyennant tout le protocole sanitaire à suivre, j'espère que ce sera bon. Mais, on va dire début juin.