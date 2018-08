Herlings en pole du MXGP de Belgique à Lommel

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), leader actuel du championnat, a dominé samedi les qualifications sur le circuit sablonneux de Lommel, théâtre de la 15e manche du championnat du monde de motocross. Sous la chaleur, il a devancé l'Italien Antonio Cairoli (KTM) et le Français Romain Febvre (Yamaha). Premier Belge, Kevin Strijbos (KTM) a pris la 5e place, juste devant Jeremy Van Horebeek (Yamaha).

En MX2, catégorie considérée comme la porte d'accès de la MXGP, le duel prend de plus en plus d'ampleur entre les deux candidats au titre, l'Espagnol Jorge Prado Garcia et le Letton Pauls Jonass, détenteur du titre mondial 2017. L'Espagnol, qui compte 11 points d'avance sur Jonass au championnat, a signé la pole position.