Grand Prix F1 de Bahreïn : Max la menace, cela se confirme… - 26/03/2021 Premiers tours de roue de la saison 2021 avec une première séance libre disputée sous la chaleur et donc assez peu représentative. À 18h, pour la deuxième séance de la journée par contre les pilotes ont été confrontés aux mêmes conditions que lors de la qualification et la course, même si on annonce une température plus fraîche et beaucoup plus de vent dimanche. Max Verstappen a dominé ce premier vendredi de l'année en se hissant deux fois tout en haut de la feuille des temps. Confirmation donc de ce qu'on avait noté aux essais d'avant saison. Son équipier Perez a lui encore besoin de temps d'adaptation. Mercedes va mieux, la voiture est moins instable de l’arrière, preuve que le travail et l’analyse de toutes les données récoltées aux tests commencent à donner des résultats mais ce n’est pas encore suffisant. Jos Verstappen me disait tout à l’heure qu’il est surtout capital pour Red Bull de bien commencer la saison. Mercedes sera au rendez-vous mais l’écurie championne du monde n’est pas habituée à être mise sous pression et cela pourrait changer la donne. Il serait aussi intéressant dans ce cas de figure de voir comment se comporterait Red Bull, la lutte pour le titre étant moins évidente à gérer que la conquête d’une victoire occasionnelle.