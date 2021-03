Grand-prix F1 Bahreïn : Verstappen est au rendez-vous mais Hamilton sera là-aussi

A la question allons-nous avoir un duel entre Red Bull et Mercedes, la réponse est oui. Du moins en début de saison. Et entre Verstappen et Hamilton, les deux animateurs de cette première séance qualificative.

Verstappen surfe sur sa pole et victoire d’Abu Dhabi en fin de saison dernière. En voyant son body langage, on le sent en pleine confiance. La RB16B est rapide, stable, facile à conduire et le moteur Honda est survitaminé et a priori fiable. Verstappen peut enfin commencer une saison sans devoir envisager une course poursuite effrénée.

Ce que je comprends moins, c’est la décision de Red Bull de laisser Perez, en difficultés depuis le début du week-end, en pneus medium en Q2. Voilà du coup Red Bull à nouveau avec une seule voiture face aux Mercedes.

Mercedes qui sera au rendez-vous cette saison. Les progrès par rapport aux essais hivernaux sont notoires, on a vu un va et vient de fonds plats tout au long du week-end et même si Hamilton finit à presque 4 dixièmes, le champion du monde sera là pour défendre son titre. Bottas a lui déjà perdu une partie de ses illusions en étant à nouveau derrière son équipier.

Ferrari rassure aussi ses partisans avec un Charles Leclerc toujours capable d’extraire le maximum du potentiel de sa voiture. Amusant de constater qu’il sera, plus tôt que prévu, poussé par un Carlos Sainz bien décidé à ne pas jouer les numéros deux.

Coup de cœur aussi pour Pierre Gasly et son Alpha Tauri qui joueront les trouble-fête.

McLaren, Alpine et Aston Martin joueront aussi dans la pièce, en fonction des circuits et des circonstances. Des circonstances qui ont pénalisé Ocon et Vettel, piégés par les drapeaux jaunes.

Rappelons tout de même que le verdict de ce premier GP ne sera pas non plus nécessairement celui de toute l’année. Dernière chose, le vent mettra ce dimanche son grain de sel et risque de jouer un mauvais tour à l’un ou l’autre. La saison débute sous de bons auspices.