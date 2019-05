GP de France: McPhee gagne en Moto3, Canet conforte son avance - © JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

Moto3 - GP France : Victoire de John McPhee - Moto 3 - GP France 2019 - 20/05/2019 John McPhee (Honda) a remporté la course Moto3 du Grand Prix de France, dimanche sur le circuit Bugatti au Mans, devant Lorenzo Dalla Porta (Honda) et Aron Canet (KTM) qui augmente ainsi son avance au championnat du monde. Il s'agit du 5e vainqueur différent en autant de courses depuis le début de la saison dans cette catégorie. L'Ecossais, 24 ans, avait déjà remporté une course en Moto3 en 2016. Comme d'habitude en Moto3, qui est la catégorie d'entrée dans le MotoGP avec des machines de 250cm3, la course a été marquée par des nombreuses chutes sur une piste sèche malgré un temps très couvert. McPhee, parti en pole position, a dû laisser passer au départ le Japonais Tatsuki Suzuki (Honda) et l'Italien Tony Arbolino (Honda) puis l'Argentin Gabriel Rodrigo (Honda). Le Japonais Ai Ogura (Honda) parti en 3e position a chuté spectaculairement dès le 2e tour, sa moto rebondissant sur la piste et miraculeusement évitée par les autres concurrents. Un peloton de sept coureurs s'est ensuite détaché, se passant et repassant en jouant l'aspiration. A ce petit jeu, c'est Tatsuki Suzuki qui est parvenu à garder la tête pendant plusieurs tours. Le jeune pilote japonais (21 ans) était monté pour la première fois sur le podium en Moto3 lors du précédent GP en Espagne. Mais il s'est accroché au 15e tour avec Tony Arbolino, contraignant les deux pilotes à l'abandon. L'Italien Niccolo Antonelli (Honda), vainqueur en Espagne et 2e au championnat du monde avant la course du Mans, a lui chuté au 14e tour. Cela a fait les affaires de John McPhee qui est repassé en tête devant les Italiens Lorenzo Dalla Porta et Andrea Migno. Le Japonais Kaito Toba est lui aussi venu se mêler à la lutte en tête avec l'Espagnol Aron Canet (KTM) pour un duel à quatre jusqu'à la ligne d'arrivée, qui a donc vu McPhee triompher de justesse devant Dalla Porta.