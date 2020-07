Gilles Magnus propulsé en WTCR, avec les meilleurs pilotes de tourisme

Gilles Magnus s'impose à Spa - TCR Benelux Europe - Course 1 Spa - 08/06/2019 Le pilote du RACB National Team Gilles Magnus (Audi) a remporté sa toute première course en TCR Europe samedi à Spa-Francorchamps. Maxime Potty (VW) a terminé sur le podium de cette première course du week-end. Le TCR Europe fait escale à Spa-Francorchamps ce week-end, pour le troisième rendez-vous du championnat. Un rendez-vous à domicile qui a très bien débuté pour les deux pilotes Belges engagés, Gilles Magnus et Maxime Potty. Sur un circuit où les Audi sont particulièrement à l'aise, Magnus a signé sa première pole position de la saison le samedi matin. Il a ensuite mené la course (23min + 1 tour) de main de maître, en gérant bien la sortie de la voiture de sécurité, et en résistant jusqu'au bout à l'Uruguayen Santiago Urrutia (Audi) pour aller chercher sa toute première victoire en TCR Europe. En s'élançant 3e, Maxime Potty a bien cru tout perdre en ratant son envol et perdant plusieurs positions. Mais le jeune pilote a réussi une superbe remontée, ponctuée par un dépassement dans le dernier tour pour arracher la troisième marche du podium de justesse. En TCR Benelux, le podium est le même qu'au classement européen avec la victoire de Magnus devant Uruttia et Potty. A u classement, Gilles Magnus reprend la tête du championnat avec 134 points devant le Britannique Josh Files, avec 112 unités. Maxime Potty est 5e avec 99 points. La Course 2 aura lieu dimanche à midi.