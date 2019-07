Gasly le plus rapide lors des EL1 à Silverstone

Le Français Pierre Gasly (Red Bull) a dominé la première séance d'essais libres du GP de Grande-Bretagne, 10e rendez-vous de la saison de Formule 1, vendredi en Angleterre. Le pilote de 23 ans a parcouru le circuit de Silverstone, long de 5.891 kilomètres, dans un temps de 1:27.173 et a devancé le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes/1:27.629) et son équipier néerlandais Max Verstappen (1:28.009).

Leader du championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le 4e chrono de la session en 1:28.122.

La deuxième séance se déroulera vendredi après-midi, entre 15h et 16h30 heures belges. Samedi se tiendront d'abord la troisième et dernière séance d'essais libres (12h-13h) puis les qualifications (15h-16h). Le départ de la course est prévu dimanche sur le coup de 15h10.

En 2018, Sebastian Vettel avait décroché la victoire à Silverstone, s'imposant devant Lewis Hamilton. Le Britannique pourrait, en cas de victoire cette année, devenir le pilote le plus victorieux au GP de Grande-Bretagne. Actuellement, il partage, avec cinq succès, la première place avec son compatriote Jim Clark et le Français Alain Prost.