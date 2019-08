Gaëtan Vigneron submergé par l'émotion : "C'est terrible"

Une chape de plomb s’est abattue sur Spa-Francorchamps, ce samedi soir. Alors que les qualifications venaient à peine de se clôturer en Formule 1, un terrible crash s’est produit lors de la première manche belge de Formule 2. Un accident fatal au jeune français Anthoine Hubert.

"C’est terrible…", a déclaré, très ému, Gaëtan Vigneron. "C’est un accrochage entre Correa et Anthoine Hubert, le pilote d’essai de Renault. C’est effroyable… Son papa était présent, il a été pris en charge par le team. On a également vu Daniel Ricciardo pleurer…"

C’est la malheureuse réalité du sport automobile, malgré les mesures de sécurité sans cesse renforcées, cela reste un sport extrêmement dangereux. "J’ai commenté le décès d’Ayrton Senna, puis celui de Jules Bianchi" poursuit Gaëtan, submergé par l’émotion. "C’est notre passion, merde ! On n’est pas là pour ça. Et là, un jeune garçon qu’on rencontre, francophone et puis il n’est plus là, voilà… Mais on le sait, le sport automobile est dangereux mais cela reste notre passion…"

Et pourtant, the show must go on "Oui, on sera là demain avec une ligne 100% Ferrari et Charles Leclerc en pole, qui pourrait ramener la première victoire de la saison à la Scuderia."