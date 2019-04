Frédéric Vervisch sur le podium de la Course 3 à Marrakech

Le Belge Frédéric Vervisch (Audi) est parvenu à monter sur le podium de la Course 3 dans la manche d'ouverture du FIA WTCR, la Coupe du Monde des Voitures de Tourismes, dimanche à Marrakech (Maroc). Parti de la pole, il a terminé 2e après avoir terminé 9e de la Course 2. La Course 2 a été remportée par l'Italien Gabriele Tarquini (Hyundai) et la Course 3 par le Suèdois Thed Björk (Lynk&Co).

Parti depuis la pole position, Vervisch a raté son départ et a glissé en troisième position. Il est parvenu à gagner un rang grâce à l'abandon sur problème technique du Français Yvan Muller (Lynk & Co). Constamment dans les échappements du Suèdois Thed Björk (Lynk & Co), il n'est jamais parvenu à trouver l'ouverture sur ce circuit de Marrakech où les dépassements sont difficiles. Björk permet au nouveau constructeur chinois Lynk & Co de s'imposer pour sa première apparition en WTCR.

Peu de temps avant la Course 3, l'Italien Gabriele Tarquini (Hyundai) avait remporté la Course 2 devant les Français Jean-Karl Vernay (Audi) et Yann Ehrlacher (Lynk & Co). Frédéric Vervisch avait terminé à la 9e position.

A noter que Vervisch avait été déclassé de la Course 1 pour un départ anticipé, le faisant glisser de la 13e à la 17e place. Au classement, Thed Björk est leader avec 61 points alors que Frédéric Vervisch est 5e avec 32 unités.