F1 : Williams, la reconstruction…

Dernier du championnat, le team Williams n’a pas marqué le moindre point en 2020 pour la première fois de son histoire. Pourtant la voiture était meilleure qu’en 2019. Les nouveaux propriétaires qui ont succédé à la famille Williams, c’est-à-dire le Consortium américain Dorilton Capital, ont lancé leur vaste plan de reconstruction en ne voulant toutefois pas sacrifier la touche familiale marque de fabrique de cette écurie mythique. Après 43 ans avec la famille Williams aux commandes, Dorilton veut se donner un peu de temps tout en misant sur la révolution technique de 2022. C’est le début d’une nouvelle ère pour l’écurie britannique.

En 2022 on devrait d’ailleurs ressentir les premiers effets d’une collaboration technique accrue avec Mercedes, Williams empruntera en effet la boîte et le train arrière de l’écurie championne du monde. Toujours dans le cadre de la mise en place de nouvelles fondations, Williams a recruté un nouveau CEO, Jost Capito qui a fait autrefois les beaux jours de Volswagen en rallye notamment. On l’avait vu furtivement en F1 chez McLaren où on ne lui avait pas vraiment laissé sa chance. Le voilà donc de retour avec Simon Roberts comme team Principal à ses côtés. Jenson Button qui avait débuté sa carrière chez Williams en 2000 remplira un rôle de consultant.

La FW43B, évolution de la F1 de l’an passé, sera toujours motorisée par le bloc Mercedes. Faudra espérer pour Williams que ses adversaires les plus proches, Haas et Alfa Romeo, ne bénéficient pas trop de l’apport d’un nouveau moteur Ferrari. Pour le reste, Williams devrait logiquement se battre encore cette année dans le troisième peloton avec les mêmes protagonistes mais gageons que George Russell notamment ne manquera pas de saisir la moindre opportunité de grappiller l’une ou l’autre unité. Williams aura également la possibilité de développer un peu plus la voiture 2022 en soufflerie et via la mécanique des fluides numériques (le CFD) au vu des nouvelles règles en application.

La paire de pilotes reste identique, Russell et Latifi. Russell qui disputera sans doute sa dernière campagne avec Williams avant d’émigrer vers Mercedes où sa pige de l’an dernier a plutôt convaincu. Le canadien Latifi prolonge lui aussi avec comme objectif de soutenir le mieux possible la difficile comparaison avec son équipier. Jack Aitken reste pilote de réserve, avec Jamie Chadwick dans le rôle de pilote de développement et Roy Nissany comme pilote d’essais.

La présentation devait se faire en 3D (réalité augmentée) avec une participation virtuelle de nombreux fans mais tout a été piraté de manière malveillante en dernière minute et il a fallu se rabattre sur quelque chose de plus traditionnel. Le bolide 2021 arbore de nouvelles couleurs surtout à l’arrière, et un look un peu plus moderne qui rappelle néanmoins un peu les années glorieuses. On n’oublie pas notre histoire, notre héritage mais on avance vers un meilleur futur a lancé le nouveau CEO.