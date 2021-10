F1 Turquie : Max Verstappen, "Si je ne suis pas champion du monde, ça ne changera pas ma vie !"

Max Verstappen arrive à ce week-end en Turquie avec un retard de deux points au championnat sur Lewis Hamilton. Mais le pilote Red Bull était tout de même le grand gagnant du dernier GP en Russie. Parti dernier à cause d’une pénalité moteur, le Belgo-Néerlandais a terminé deuxième après une incroyable remontée. Il a donc effacé cette pénalité d’une brillante manière alors qu’Hamilton devra sans doute lui aussi à un moment procéder au remplacement de son unité de puissance (et donc écoper d’une pénalité). Une chose est sûre, la bataille reste plus que jamais indécise et Verstappen gère cela de manière très mature et relax même si c’est une première course au titre pour le pilote de 23 ans.



"Je suis particulièrement détendu. Mais je ne suis pas pour autant moins concentré. On veut gagner ! Mais rien ne doit nous faire stresser ou nous mettre la pression, pas même cette dernière ligne droite. Je sais que dans quelques semaines, le championnat sera terminé, mais personnellement je n’y pense pas et ça ne m’empêche pas de répondre présent."



Verstappen sait que le moindre couac peut compromettre ses chances pour le titre de champion du monde, mais son team reste tout aussi relax que lui malgré l’enjeu capital des sept derniers grands-prix.



"Je sais que l’équipe fait le maximum et si en fin d’année cela se traduit par un titre, ce sera un aboutissement incroyable. C’est pour cet objectif que l’on travaille. Si nous finissons deuxième, il faudra juste se rappeler que nous avons vécu une saison incroyable. Au final, cela ne changera pas vraiment ma vie. J’aime ce que je fais, j’ai de la chance de pratiquer le métier dont je rêvais, donc il n’y a aucune raison que je me fasse du souci."