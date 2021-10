F1 Turquie : Hamilton pénalisé, Verstappen pourra-t-il en profiter ?

Deux séances libres ce vendredi sur le sec, pas sûr que ce sera ainsi tout le week-end.

Deux fois Lewis Hamilton devant, deux fois avec un nouveau record de la piste. Une piste qui a été traitée pour offrir plus de grip par rapport à la patinoire de l’année dernière, le tout couplé à des spécifications de pneus plus tendres.

La nouvelle du jour, c’est bien sûr le changement de moteur à combustion interne sur la Mercedes du champion du monde, ce qui lui vaut 10 places de pénalité sur la grille.

Mercedes n’a changé qu’un seul des 6 composants du groupe propulseur parce que le gain en performance et fiabilité n’était pas suffisant si on avait tout changé. Le bénéficiaire de tout cela, cela doit être Max Verstappen. Mais aujourd’hui le pilote Red Bull, devancé par son équipier Perez, n’était pas satisfait de l’équilibre de sa voiture.

La question est de savoir dans quelles proportions il pourra profiter de la pénalité de son adversaire et comment celui-ci parviendra à limiter les dégâts. Difficile à prévoir.

Rayon outsiders, on peut avancer les noms de Leclerc, de Norris et dans une moindre mesure de Gasly et des pilotes Alpine.

RV en direct sur Tipik pour la qualification à 13h55.