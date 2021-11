F1 : Suivez le GP du Brésil avec Bottas en pole, Hamilton pénalisé (LIVE vidéo à partir de 17h25)

La bataille pour le titre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton se poursuit ce dimanche à Sao Paolo lors du GP du Brésil, 19e des 22 manches du championnat du monde. Une course à suivre en direct vidéo sur nos plateformes à partir de 17h30.

Vainqueur de la course sprint samedi, Valtteri Bottas s’élancera de la pole devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Le leader du championnat du monde, sanctionné d’une amende de 50.000 euros samedi, a encore grappillé 2 points sur Hamilton sur la course sprint et est bien placé pour augmenter son avance sur le Britannique qui est déjà de 21 points.

Hamilton partira quant à lui de la 10e place. Relégué en fond de grille lors de la course sprint de samedi, le pilote Mercedes était remonté vigoureusement à la 5e place mais s’élancera 10e sur la grille dimanche en raison d’une pénalité de 5 places.

Une rétrogradation qui ne devrait toutefois pas l’empêcher de revenir dans le coup assez rapidement.