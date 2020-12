F1: Quelle matinée à Bahreïn…

Il y a d’abord Sergio Perez qui confirme que Red Bull semble vouloir attendre Abu Dhabi avant de se décider entre lui et Albon. Autres possibilités pour le Mexicain, une année sabbatique ou un poste de pilote de réserve chez… Ferrari.

Puis c’est Haas qui confirme Nikita Mazepin pour l’année prochaine. Le 4e russe en F1, avant sans doute d’officialiser Mick Schumacher. L’écurie et surtout Ferrari aimeraient bien coupler cette annonce avec le titre en F2.

Romain Grosjean, le miraculé du week-end, va quitter l’hôpital, confirmant qu’il fera tout pour être au départ à Abu Dhabi pour un dernier GP qui aurait tellement de saveur.

Vint ensuite l’annonce du test positif de Lewis Hamilton, après quelques symptômes constatés hier ici à Bahreïn. Etonnant quand on sait que c’est l’un des pilotes les plus prudents. Le voilà donc en isolement, forfait pour le second GP de Barhain et peut-être même pour Abu vu les règles sanitaires très strictes en vigueur dans cet Emirat.