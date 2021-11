F1 Qatar, le débrief : Hamilton domine Verstappen, Wolff et Horner continuent à se tacler

Lewis Hamilton a signé sur le circuit de Losail, sa 4è pole position de la saison lors des qualifications du grand-prix du Qatar.

Le Britannique, a devancé son rival pour le titre, Max Verstappen et empoche seulement sa 2è pole sur les 16 dernières courses (la dernière remonte au GP de Hongrie).



Le champion du monde a véritablement réalisé un tour d’anthologie en surfant sur la vague de son week-end brésilien. La séance qualificative à Doha nous a offert l’écart le plus important de la saison sur piste sèche.



Élément important pour ce dimanche en course : deux Mercedes face à une seule Red Bull puisque Sergio Perez est un peu passé à côté de son samedi, il ne s’élancera que 11è.



Découvrez le débriefing de ces qualifications avec Gaëtan Vigneron.