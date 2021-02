Le 2 mars prochain, l’écurie Mercedes présentera officiellement sa F1 2021, la W12.

Et pourtant le nom du second pilote aux côtés de Bottas n’est toujours pas officialisé.

Depuis plusieurs mois maintenant, Mercedes, par l’entremise du Patron F1 Toto Wolff, et Lewis Hamilton répètent inlassablement que tout n’est plus qu’une question de détails et que la signature de ce nouveau bail est imminente.

Mais on ne voit toujours rien venir.

On nous a parlé d’abord des titres mondiaux qu’il fallait sécuriser puis du Covid ayant frappé Hamilton qui ne permettait pas de négocier, puis de la période peu propice des fêtes de fin d’année avant le Covid touchant cette fois Toto Wolff, puis le camp d’entraînement du pilote britannique en montagne… Toujours une soi-disant bonne raison de postposer les choses.

C’est la quatrième fois qu’Hamilton négocie un contrat avec Mercedes.

Il y eut le bail 2013-2015 largement discuté et influencé par le regretté Niki Lauda puis le deal 2016-2018, avant le contrat liant les deux parties pour les saisons 2019 et 2020.

Un contrat de champion du monde, c’est un dossier assez complexe qui dépasse la durée du partenariat et le salaire.

On y négocie toute une série d’autres éléments, comme les obligations relations publiques ou avec les médias, les libertés laissées au pilote en dehors des week-ends de Grand-Prix, la négociation d’accords personnels avec tel ou tel sponsor, l’intervention de l’écurie dans les frais de voyages et d’hôtels, le nombre de Pass d’accès au paddock et que sais-je encore.

Un contrat fait souvent des dizaines et des dizaines de pages que les juristes des deux parties épluchent avec la plus grande attention.

En soi, à la fois Mercedes et Hamilton ont intérêt à poursuivre la belle aventure jalonnée de tant de consécrations.

Mercedes sait ce que le facteur Hamilton apporte comme plus à l’écurie. Il suffit de comparer les chiffres avec Bottas qui a la même voiture.

Il y a aussi l’aspect commercial et ce que le septuple champion représente. C’est la seule star mondiale de la discipline.

En dehors des circuits il reste un vecteur de communication exceptionnel, renforcé encore par son implication dans les croisades très à la mode pour plus de diversité et moins de racisme.

Hamilton, lui, sait très bien que c’est avec la Mercedes qu’il a le plus de chances de décrocher un huitième titre mondial qui le ferait trôner seul au sommet de l’Histoire de la F1.