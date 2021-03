F1 : Mercedes, stop ou encore… ?

Grosse journée ce mardi en F1 avec la présentation de deux monoplaces 2021. Honneur aux champions du monde avec Mercedes en "on line" depuis le centre technique de Brackley en Angleterre. L’écurie allemande reste sur sept titres consécutifs.

La question est donc toute simple : pourquoi, alors que le règlement reste assez stable, une telle armada si performante ne poursuivrait-elle pas son implacable domination ? A priori, on ne voit pas. Et pourtant…

Il y a d’abord le simple fait que toutes les séries se terminent un jour. Comment Toto Wolff trouvera-t-il les mots pour maintenir le même niveau d’excellence encore et encore… ? Il faudra éviter le piège de l’accoutumance au succès.

Désormais, l’écurie modifiée dans sa structure dirigeante puisque Mercedes F1 est aujourd’hui divisée en parts égales entre Daimler, Ineos le sponsor titre et Toto Wolff.

Le règlement est stable mais il y a néanmoins quelques aménagements au niveau du fond plat, du diffuseur et des écopes de freins arrière. Cela aura-t-il un impact sur les flèches noires ? Des Mercedes qui ne pourront plus non plus utiliser leur fameux DAS, ce système ingénieux de direction à deux axes qui modifiait les réglages du train avant.