F1 : Lewis Hamilton, la course et la lutte dans le sang

Souvent qualifié de "pop star", avec ses tenues de créateurs, ses bijoux clinquants et ses tatouages, le jeune Anglais s’est fait remarquer pour son mode de vie jet-set, devenant le pilote le plus populaire des réseaux sociaux. Mais au fil des années, il a gagné en substance.

Comparables statistiquement, le Britannique et l’Allemand ne sont pas faits du même bois, selon l’ancien grand manitou de la F1, Bernie Ecclestone : "Si vous ne saviez pas que Lewis est pilote, vous ne le devineriez jamais. Alors qu’en voyant Nelson (Piquet) ou Schumi [Michael Schumacher ndlr], vous vous disiez : ils le sont".

Ne reste plus que le record ultime : l’Anglais, qui devance d’un souffle au classement général des pilotes son rival néerlandais Max Verstappen , peut devenir à 36 ans le seul octuple champion pour, une fois pour toutes, graver son nom dans l’Histoire en dépit de ses origines modestes et des convenances du paddock.

Cent fois vainqueur en Grand Prix, co-recordman de titres en F1 avec Michael Schumacher , Lewis Hamilton se pose aussi en chantre de l’antiracisme, défenseur de l’écologie et passionné de mode comme de musique : un éclectisme qui détonne.

Le natif de Stevenage, une cité-dortoir au nord de Londres, utilise désormais sa notoriété pour défendre la diversité : "le plus important est que mon parcours s’accompagne d’un combat pour l’égalité".

Premier pilote noir en F1 (son père, né de parents originaires de la Grenade, et sa mère, blanche, ont divorcé quand il avait 2 ans), la star aux dreadlocks a régulièrement évoqué le racisme auquel il a été confronté.

Mais c’est après le meurtre de George Floyd par un policier aux Etats-Unis en mai 2020 que le sujet est devenu un combat. Le pilote a poussé la catégorie reine du sport auto à se positionner et lancé une commission en Grande-Bretagne pour encourager la diversité dans une discipline majoritairement blanche et masculine.

"C’est une personnalité mondiale et il veut utiliser sa voix pour faire bouger les choses. Il mène ce combat avec la même passion et la même puissance que pour la course", estimait le patron de Mercedes Toto Wolff, au moment de la prolongation de contrat jusqu’en 2023 du pilote le mieux payé de la grille.

Wolff l’a bien compris : une des clés du succès est de laisser son champion libre. De multiplier les sauts en parachute, de développer ses collaborations avec les milieux de la mode (il signe des collections pour Tommy Hilfiger) ou de la musique (dans le titre "Pipe" de Christina Aguilera).

"Entretenir ma créativité me stimule", disait Hamilton à l’AFP en 2018, envisageant un jour de diffuser ses compositions personnelles.

Anobli par la reine Elisabeth II fin 2020, "Sir" Lewis s’affiche aussi en défenseur de la cause animale et de l’environnement, devient vegan en 2017 et renonce à son jet privé couleur rubis en 2019.

Une conversion qui suscite parfois l’ironie, mais le Britannique n’en a cure : "Notre empreinte carbone est certainement plus élevée que celle du citoyen lambda mais cela ne veut pas dire que nous devrions avoir peur de parler des choses qui peuvent avoir un impact positif".