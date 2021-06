F1 : les clés du GP d’Azerbaïdjan qui s’annonce venteux !

Mercedes ( Lewis Hamilton 7e, abandon pour Valtteri Bottas ) n’est pas seule à avoir connu un dernier GP à oublier à Monaco. Charles Leclerc (Ferrari), décidément malchanceux dans ses rues, est passé par tous les états, pour finir par une cruelle déception. Le Monégasque a décroché la pole position mais s’est crashé à la fin des qualifications, puis un problème mécanique l’a empêché de prendre le départ. A-t-il ressassé pendant les deux dernières semaines ou est-il passé à autre chose ? "C’est digéré, assure-t-il. J’essaye toujours d’oublier le plus vite possible, même si j’apprends aussi car il y a toujours des choses à apprendre. Je voulais tellement cette pole, j’ai tout donné, trop attaqué, et ça m’a coûté mon départ. C’est dommage mais je regarde vers l’avenir."

Drôle de mésaventure pour Valtteri Bottas en Principauté : un écrou fixant une de ses roues s’est cassé pendant un arrêt au stand, empêchant de la changer et le contraignant à l’abandon… Quarante-trois heures plus tard, Mercedes en est venu à bout, mais ça ne devait pas être le seul retard pour le Finlandais, bloqué à l’aéroport pendant plus de cinq heures dans son pays natal jeudi, alors qu’il devait rejoindre Bakou. Pas de quoi l’inquiéter pour le GP toutefois, dit-il : "On est déjà bien préparé. On a quelques réunions le jeudi mais j’espère arriver dans la soirée, donc on aura suffisamment de temps." Pour ce qui est de sa déception monégasque, "ça a pris quelques jours à digérer, surtout en n’ayant pas eu le meilleur début de saison", admet-il. "Ma force mentale est testée, il faut rebondir, mais abandonner n’est pas mon genre."

Toto Wolff a par ailleurs affirmé – suite à l’incident monégasque - que plusieurs facteurs étaient entrés en ligne de compte parmi lesquels un mauvais positionnement de sa monoplace par Valtteri Bottas. Ce qui a surpris le pilote finlandais !

" Cela m’a surpris effectivement, a avoué Bottas. J’ai revu les images et pour moi j’étais parfaitement bien placé lors de mon arrêt, donc oui je suis surpris. Évidemment, j’ai voulu voir les données et rapports au sujet de mon arrêt aux stands. J’étais peut-être à 2-3 cm de la ligne centrale. Or si vous êtes dans cette fenêtre, vous êtes généralement bien placé. On peut avoir des variations de l’ordre de 10-15 cm donc je pense que j’étais dans mes marques ".